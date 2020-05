Twitch: Streamer trans tiene molesta a la comunidad de la plataforma

Twitch recientemente presentó a su comunidad a su nuevo Consejo Asesor de Seguridad de Twitch. El objetivo del consejo era reunir a los creadores de contenido de Twitch y expertos en seguridad de diferentes orígenes y reunirlos para guiar a Twitch sobre las formas de mantener segura a su comunidad.

Esto incluye implementar nuevas políticas y desarrollar productos que ayuden a mejorar la moderación.

Twitch reveló recientemente a los ocho miembros, incluido el fundador de los Embajadores Anti-Bullying Alex Holmes, el Socio de Twitch CohhCarnage, el codirector del Centro de Investigación de Ciberbullying Dr. Sameer Hinduja y el Embajador de Twitch Cupahnoodle.

Si bien hay mucho escepticismo en torno a la prohibición inconsistente de Twitch y los supuestos prejuicios, muchos en la comunidad de transmisión están esperando ver qué diferencia hace el Consejo Asesor de Seguridad y qué poder tienen realmente antes de juzgar su creación por completo.

Pero un miembro del consejo ha estado irritando a la comunidad de Twitch desde el anuncio. La mujer trans y activista por los derechos Steph "FerociouslySteph" Loehr ha sido acosada continuamente en las redes sociales como resultado de sus comentarios realizados durante una transmisión.

Lo que comenzó todo es una transmisión en vivo en la que FerociouslySteph le dijo a sus seguidores que el chat de voz era "injusto" y que no debería existir en los juegos competitivos debido al tratamiento que muchas personas con voces marginadas reciben una vez que hablan o revelan su identidad.

Esto inmediatamente provocó una gran cantidad de críticas por parte de la comunidad de jugadores, lo que llevó a FerociouslySteph a hacer una declaración de que eran principalmente personas con "voces blancas cis que parecían hombres" las que no parecían tener problemas con el chat de voz.

Este sentimiento causó alboroto, y muchos jugadores y espectadores la llamaron "mentalmente enferma". Algunos incluso declararon que debería ser retirada del Consejo Asesor de Seguridad de Twitch por su "discriminación" contra los hombres blancos.

Los streamers populares, incluido Asmongold, intervinieron en el tema, afirmando que si reemplazaba a "hombres blancos cis" por "personas negras" o "personas trans", la declaración haría que alguien prohibiera a Twitch de inmediato. Para algunos, esto era una hipocracia flagrante.

Para otros, la opinión de FerociouslySteph fue vista como una defensa de los grupos marginados que enfrentan problemas dentro de la comunidad de jugadores que los grupos mayoritarios rara vez enfrentarían.

Si bien su versión candente del chat de voz en los videojuegos definitivamente atrajo mucha atención, parece que FerociouslySteph no ha podido mantenerse alejado de los radares de las personas desde entonces.

La preocupación se ha desplazado a la incapacidad de FerociouslySteph para ser expulsada de la plataforma de transmisión y la forma en que ha manejado la nueva situación.

"No voy a ninguna parte. Tengo poder. No me lo pueden quitar. Y, sinceramente, hay algunas personas que deberían tenerme miedo". Luego dijo que la gente está preocupada por ella porque "representa la moderación y la diversidad". Steph dijo que ella está aquí para enfrentarse a "gente de M" y Twitch la ha respaldado.

Para FerociouslySteph y sus seguidores, parece que los "hombres blancos cis" y otros grupos dominantes dentro de la comunidad de jugadores pueden sentir miedo de no poder silenciar a alguien como ella.

Por otro lado, algunos miembros de la comunidad de jugadores sienten que tiene un sesgo hacia la mayoría de los usuarios de Twitch, lo que hace que su posición de poder sea bastante peligrosa si está dispuesta a abusar de ella. Muchos también han expresado que deliberadamente está provocando trolls.

"Creo que muchos de ustedes, jugadores, son en realidad supremacistas blancos. Lo siento, solo un hecho", dijo FerociouslySteph mientras transmitía en Twitch.

Si bien llamar a algunos jugadores por apoyar la desafortunada cantidad de sexismo y racismo dentro de la cultura del juego es una cosa, muchos sienten que llamar a la mayoría de los jugadores "supremacistas blancos" lo está llevando a un extremo desafortunado.

Cuando el odio comenzó a brotar en respuesta a las últimas declaraciones controvertidas de FerociouslySteph, sintió la necesidad de aclarar lo que quería decir en Twitter.

"Claro, hay muchas personas que intentan hacer que mis argumentos y yo se vean mal en este momento. Recortando y retuiteando mis tomas más frustradas. Pocas personas están siendo racionales, la mayoría quiere ser hostil, la mayoría están siendo odiosas. "Es mucho", se lamentó.

Luego, Ferozmente, Steph pareció retroceder en sus comentarios originales, suavizándolos en un comunicado emitido a través de Twitter.

I have never and will never say most gamers are white supremacists.

White men have the most privilege when it comes to voice chat communication.

This statement has riled more than a few white supremacists.

Remember having privilege does not invalidate your hardships.