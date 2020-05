¿Call of Duty de 2020 se llamaría "CoD: Black Ops - Cold War"?

A medida que llegamos a mitad de este año, es costumbre saber de filtraciones con respecto a nuevos juegos. Al ya no realizarse el E3 de este año, la cantidad de rumores no es la de antes. Sin embargo, un rumor acerca del nuevo Call of Duty de este año es el que se ha mantenido sonando desde hace semanas. Incluso parece ser que sería una realidad.

Una imagen, solo una imagen bastaría para que los rumores de un juego de Call of Duty ambientado en la Guerra Fría vuelvan a sonar verosímiles. A eso todavía hay que agregarle que Okami, el autor del tuit, es uno de los "insiders" que más reputación tiene en la comunidad de CoD.

Hasta el cierre de esta nota Okami ha permanecido en silencio ¿Acaso es una pista? ¿La fuente que le trascendió esa información es 100% confiable como para poner su récord en riesgo? Aún no lo sabemos con certeza, pero ya tiene la atención de muchos jugadores.

¿Un reinicio de Call of Duty: Black Ops?

Esto fue lo que sugirió otro informante en todo lo que atañe a Call of Duty: TheGamingRevolution. Él indicaba que su fuente sabe de primera mano que la futura entrega de Call of Duty sería un reinicio de Black Ops.

La campaña de este nuevo juego supuestamente nos ubicará en un periodo de tiempo entre la Guerra de Vietnam y la Guerra Fría. Se prestará bastante atención al realismo y será más oscuro en tono que el actual Modern Warfare.

Personajes icónicos como Frank Woods y Alex Mason volverían, pero siendo interpretados por otros actores de voz.



Foto: Activision.

El reinicio de Call of Duty: Black Ops debe tener zombies

Las personas que ya probaron el juego tienen comentarios positivos acerca del modo multijugador. Ellos indican que el DLC será gratuito y que un mapa gigante albergará una cantidad enorme de jugadores.

Unos viejos conocidos también regresarían: los zombies. En la misma vena que el modo campaña, se ha puesto bastante énfasis en lo oscuro y en lo realista... claro, dentro de los límites en un modo con zombies.



Foto: Activision.

Esto solo es una colección de los rumores con respecto a esta futura entrega y deben ser tratados como tal. Aún falta un poco hasta que Activision se pronuncie, por lo tanto esperamos confirmación por vía de sus canales regulares de información.

