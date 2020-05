El próximo modo de juego de VALORANT podría llamarse Spike Rush

El Data-Miner FloxaY filtró el posible próximo modo de juego de Valorant llamado Spike Rush y algunos detalles sobre la nueva lista de reproducción anoche. Spike Rush será un modo rápido, según indicó FloxaY en su cuenta de twitter.

Los partidos competitivos actualmente pueden durar de 30 a 40 minutos en promedio. Pero la duración de este nuevo modo será de alrededor de 08 a 12 minutos. Los jugadores también tendrán acceso a un montón de beneficios temporales, según indicó el data-miner.

Una de las ventajas es Speed Boost, una mejora que se encontró anteriormente en los archivos beta cerrados. Los jugadores también pueden encontrar Health Regen, Damage Boost y Enemy Reveal. Speed Boost sugiere que una mejora en la velocidad de movimiento afectará a agentes individuales o incluso a equipos enteros.

Los data-miners de los juegos son como los arqueólogos de los videojuegos: buscan en los archivos de los juegos para encontrar secretos incrustados en ellos, guardados ahi por los desarrolladores. FloxaY también tiene un buen historial desde que filtró las partidas rankeadas de Valorant el 22 de abril.

Based on current game files:

It looks like that the new game mode will be called 'Spike Rush'.

A match will last about 8-12 mins and orb -buff- mechanic(s) will be available in this mode like Speed Boost (and possibly Health Regen, Damage Boost, Enemy Reveal and more :) ) https://t.co/LAqtaUnpCp