Vuelve la PlayStation Days of Play, con descuentos en juegos y más

Del 3 al 17 de junio se llevará a cabo la Plays of Day de PlayStation donde los precios de todo tipo de artículos de Playstation tendrán descuentos importantes, incluidas las suscripciones a PlayStation Plus, PlayStation Now, los auriculares, la ropa, el equipo de PlayStation Gear Store y muchos otros juegos.

Una vez que la venta se active, tendrá su propia área dedicada en la PlayStation Store en los EE. UU. Muchos juegos recibirán descuentos, como MLB The Show 20 a $ 40, Death Stranding a $ 30 y The Last of Us Remastered a $ 10.

Con muchas personas aún atrapadas en cuarentena, esta venta es un buen lugar para buscar ofertas de juegos y hardware que normalmente tienen un precio un poco más alto.

Days of Play returns June 3 with big savings on games for PS4 and PS VR, PS Plus and PS Now subscriptions, and more: https://t.co/aQqO6IyJKt pic.twitter.com/DYwOuq8I4W — PlayStation (@PlayStation) May 22, 2020

En los minoristas participantes en los EE. UU. Y Canadá, los artículos físicos también están recibiendo recortes de precios decentes. La lista completa de estos se puede encontrar a continuación:

Auriculares inalámbricos Gold seleccionados: $ 69.99 USD / $ 79.99 CAD (MSRP)

Auriculares inalámbricos Platinum - $ 129.99 USD (precio sugerido) / $ 159.99 CAD (MSRP)

Nioh 2, MLB The Show 20 - $ 39.99 USD / $ 49.99 CAD (MSRP)

Depredador: terrenos de caza, varamientos de muerte, sueños - $ 29.99 USD / $ 39.99 CAD (MSRP)

Days Gone, MediEvil, Blood & Truth - $ 19.99 USD / $ 29.99 CAD (MSRP)

Todo el mundo Golf VR - $ 14.99 USD / $ 19.99 CAD (MSRP)

Astro Bot Rescue Mission, Farpoint - $ 9.99 USD / $ 14.99 CAD (MSRP)

The Last of Us Remastered, seleccione juegos de PlayStation Hits - desde $ 9.99 USD / $ 9.99 CAD (MSRP)

12 meses de membresía de PlayStation Plus: 30% de descuento en MSRP

12 meses de membresía en PlayStation Now: 30% de descuento en MSRP

Tres meses de membresía en PlayStation Now: 20% de descuento en MSRP

Sin duda muchas ofertas a la vista por parte de Playstation, y en estas épocas sería bueno aprovechar algunas de ellas.

