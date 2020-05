League of Legends: Riot explica porque no lanza más Eventos únicos

Si has estado esperando otros modos de juego nuevos para League of Legends, es posible que no quieras contener la respiración. Riot Games explicó por qué ese tipo de modos no han regresado hoy en una publicación para desarrolladores de Ask Riot.

"Modos como este le dieron un giro realmente único al juego central de LoL, pero no llamaron su atención por mucho tiempo", dijo Riot. "En otras palabras, los jugadores estaban emocionados de probar los modos, pero volverían rápidamente a la Grieta del Invocador después de que la novedad desapareciera".

Aunque los modos de juego PvE que vinieron con los eventos Odyssey y Star Guardian fueron divertidos al principio, los jugadores pudieron vencerlos con bastante facilidad. Como resultado, no había mucho valor de repetición y la gente finalmente regresó a la cola en solitario ya probada y verdadera.

ARAM y Teamfight Tactics han sido los únicos dos modos de juego que se han mantenido relativamente estables desde su lanzamiento, según Riot. ARURF vio a mucha gente saltar al modo en el lanzamiento, pero rápidamente perdió su brillo entre la base de jugadores.

Todos los demás modos de juego que quiso mostrar Riot eventualmente desaparecieron después de las primeras semanas de lanzados.

En última instancia, Riot Games tiene que encontrar el equilibrio adecuado para un modo de juego que haga que las horas de desarrollo valgan la cantidad de tiempo que los jugadores juegan. Si un modo de juego no parece valer el riesgo y los recursos invertidos, lo más probable es que se descarte.

Sin embargo, Riot Games ha reconocido las diversas quejas sobre los modos de juego de eventos. Además de incluir modos de juego alternativos en cada evento, los desarrolladores también trabajarán en mejoras para el sistema Event Pass, así como en la variedad de misiones en League of Legends.

Para más noticias del mundo de los esports como Dota 2, CSGO, LoL y otros videojuegos síguenos por nuestras redes sociales de Líbero Esports en Facebook e Instagram.

¡No te olvides de mirar el resumen de las noticias con el programa "Courier Informativo" a las 18:00 horas Perú por nuestras pantallas en YouTube y Facebook!