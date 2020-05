Fortnite: la siguiente Skin de la serie Icon ha sido filtrada [FOTOS]

Desde que Fortnite explotó en el mercado de Battle Royale en 2017, los jugadores se han distinguido de la multitud mediante arreglos cosméticos, skins y demás adornos para el personaje que batalla dentro de la isla.

Con una tonelada de creadores de contenido involucrados, ya sea en streaming, YouTube o tratando de convertirse en profesionales, los jugadores han estado rogándole a Epic Games que haga máscaras para que puedan representar a su jugador Fortnite favorito.

En enero, la estrella de Mixer, Tyler Ninja Blevins, fue el primer streamer en recibir oficialmente una máscara a través de la serie Icon, mientras que Loserfruit y TheGrefg también parecia que recibirían sus cosméticos en algún momento.

Ahora, parece que ha llegado la hora de los cosméticos de Loserfruit después de que el confiable data-miner de Fortnite, Lucas7yoshi, aparentemente descubriera su piel después del parche de actualización v12.60.

"Este es un archivo solitario, no hay nada más con la ID en los archivos. Es solo la imagen destacada en los archivos actuales ", tuiteó el data-miner con imágenes adjuntas. "Tal vez esta es la máscara de Loserfruit, no veo nada más en los archivos con la identificación, por lo que tendría sentido".

