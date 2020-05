Call of Duty: Warzone hoy debuta el "modo clásico" sin Gulag

Call of Duty: Warzone se está acercando cada vez más al inicio de la Temporada Cuatro. Eso no detiene al equipo de Infinity Ward de añadir modos nuevos al playlist. Esto quedó patente hace unas pocas horas cuando anunciaron que Battle Royale Trios Classic aparecerá desde hoy.

🚨 #Warzone Playlist Update! Now live across all platforms, jump into BR Trios Classic: No Cash, No Contracts, No Gulag, No Loadouts, No Respawns!