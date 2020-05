Fortnite: película de Christopher Nolan se emitirá en la isla

Extrañeza fue lo que causó la cuenta en Twitter de Fortnite cuando anunció que el más reciente tráiler de Tenet, la nueva película del director y productor Christopher Nolan, se estrenaría en un evento del modo Fiesta Campal.

Este modo ha servido como vitrina para muchos artistas como el recordado evento de hace unas semanas con deadmau5, Steve Aoki y Dillon Francis. Ahora el séptimo arte ha centrado su atención en Fortnite como una forma para llegar a más personas, sobre todo a los jóvenes.

Minutos después del estreno del tráiler de Tenet, fue Geoff Keighley a través de Twitter quien hizo saber a sus seguidores una noticia que tomó desprevenido a más de uno:

Just announced during the Tenet trailer premiere - Christopher Nolan is bringing one of his iconic films to @FortniteGame this summer for a full length free screening for fans! pic.twitter.com/ZzmqvhYlpW