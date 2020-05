Pista del nuevo Black Ops ubicada en Call of Duty: Warzone

Desde el inicio de esta semana un rumor relacionado a la próxima entrega Call of Duty ha sonado más fuerte de lo normal. Muchos "insiders", con conocimiento privilegiado de la industria de los videojuegos, han asegurado que sería un título con cierta relación con Black Ops el que nos esperará en tiendas durante el último trimestre de este año.

Como en el tuit adjunto, Okami, incluso se ha animado a darle un nombre a este futuro juego: "Black Ops Cold War" es lo que leemos en su improvisada portada. Sin embargo, a la luz de la evidencia hallada en Call of Duty: Warzone, esto no estaría tan alejado de la realidad.

Esto se hace patente con los distintos mensajes misteriosos que algunos jugadores del battle royale gratuito de Infinity Ward están recibiendo. Crípticas pistas, junto a ciertas líneas de diálogo, apuntan a un posible conflicto nuclear en Verdansk que podrían cambiar drásticamente el entorno al que estamos acostumbrados.

Esto llama aún más la atención si tenemos en cuenta al misterioso Bunker 11 que se ubica al norte de Military Base. Este Bunker se caracteriza por ser el más espacioso y por albergar una habitación que contiene una ojiva nuclear junto a su panel de lanzamiento.



Foto: Twitter @ModernWarzone

Eso se suma al hallazgo del modelo perteneciente al Avión Espía U-2, una de las tantas rachas de bajas (killstreak) de Black Ops, que los dataminers encontraron en los archivos de Warzone hace unos días.

En esta ocasión la cuenta de Twitter de ModernWarzone, especializada en filtraciones de Call of Duty, publicó unas fotos que el usuario "notyumei" capturó en Call of Duty: Warzone.

Here’s a couple of pictures of the RCXD in #warzone.



Thanks to @notyumei for sending these to me! #CallOfDuty #BlackOpsColdWar #ModernWarfare #CodWarzone pic.twitter.com/Wjt7RB0kWe