The Last of Us Part II no se venderá en Medio Oriente

The Last of Us Part II es el más reciente juego desarrollado por el talentoso equipo de Naughty Dog. En este videojuego tendremos que enfrentar a diversos enemigos para sobrevivir un día más, pero parece que en la vida real el juego tiene un desafío más grande por superar: un veto en países del Medio Oriente.

Esto es lo que se ha podido apreciar luego de hacer una búsqueda rápida en la tienda de dos países de esa región del mundo. Esto llama la atención porque de todos modos aparecen disponibles los temas estáticos y dinámicos relacionados a The Last of Us Part II.

The Last of Us Part II no aparece listado en Arabia Saudita:

Y tampoco en los Emiratos Árabes Unidos:

Un usuario de Reddit que reside en Dubai, parte de los Emiratos Árabes Unidos, se puso en contacto con los representantes de PlayStation a través de un email y recibió esta respuesta:

"Si algún juego no existe en tienda de la región significa que el juego ha sido vetado por las autoridades competentes del país y no hay nada que se pueda hacer al respecto."

A la luz de los hechos una pregunta queda en el fuero interno de la comunidad: "¿Por qué el veto de The Last of Us Part II en esa parte del mundo?"



Lamentablemente no hay una respuesta de fuentes oficiales a esa pregunta. Pero no sería descabellado suponer que es por las escenas en donde Ellie y Dina demuestran su amor al ser una pareja abiertamente homosexual.

A los ojos de gran parte del mundo árabe esto es considerado no solo incorrecto, sino hasta digno de condenación y escarnio. Lo que aún llama la atención es el hecho de ver temas e items relacionados a The Last of Us Part II en la PlayStation Store.



The Last of Us Part II llegará a tiendas de todo el mundo desde el día 19 de junio en exclusiva para PlayStation 4. Nosotros ya lo estamos jugando, así que no te pierdas nuestra reseña que estará lista para el día 12 de junio.

Ya estamos jugando The Last of Us II. Las primeras impresiones llegan el 1 de junio y la reseña completa el 12 de junio. El esperado juego sale al mercado el 19 de junio!! Posted by Líbero esports on Tuesday, May 26, 2020

Para más noticias del mundo de los esports como Dota 2, CSGO, LoL y otros videojuegos síguenos por nuestras redes sociales de Líbero Esports en Facebook e Instagram.

¡No te olvides de mirar el resumen de las noticias con el programa "Courier Informativo" a las 18:00 horas Perú por nuestras pantallas en YouTube y Facebook!