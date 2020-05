Call of Duty: Modern Warfare/Warzone Xzibit te enchula la máquina y más novedades esta semana

Call of Duty: Modern Warfare y Warzone se alistan para despedir su Temporada Tres pero las novedades siguen llegando. En esta ocasión el blog oficial de Activision nos trae las características que llegarán esta semana.



Foto: Activision

Tengan en cuenta que las características que veremos serán implementadas en sus respectivos juegos durante la semana, no son inmediatas. Aparte, es también muy probable que otras características desaparezcan. Sin más preámbulos, veamos las novedades.

Call of Duty: Modern Warfare y Warzone semana 26/05/2020

Prepara tu mejor loadout porque sin duda te será de ayuda cuando entres al modo Deathmatch Domination y Drop Zone que esta semana tendrán su propio espacio en el playlist. El caos recién empieza.



Foto: Activision

En la tienda tendremos dos conjuntos. Por un lado está Lumber Tactical, este pack contiene elementos para cambiarle la apariencia a Raines luciendo un look de leñador y además la capacidad de ejecutar a sus oponentes con su confiable hacha.



Foto: Activision

También un pack denominado Tracer Pack: Purple hace su debut con elementos basados en el color púrpura y colores complementarios. Este es de los pocos skins que personaliza a la querida Grau 5.56. La MP7 no se queda atrás y también verá un blueprint en este pack.



Foto: Activision

Cuando dijimos que el caos recién empieza es esto a lo que me refería. El mapa Hardhat se va y regresan los amados Shoot house y Shipment con su propio playlist 24/7. Acumula rachas de bajas y desata la devastación sobre el equipo rival.



Foto: Activision

No, Warzone no ha sido olvidado. En esta ocasión tendremos el Plunder Pack. Un conjunto de skins para nuestros vehículos con ribetes y detalles acentuados de dorado. El encargado de mostrarnos este pack tan "enchulado" no es otro sino el rapero Xzibit del recordado programa "Enchúlame la Máquina" de MTV.

Disfrutra la última semana de la Temporada Tres de Call of Duty: Modern Warfare y Warzone a lo grande. Buena suerte.

