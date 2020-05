juegos móviles generan $ 77 mil millones en lo que va del 2020

Covid-19 ha paralizado al mundo entero, con muchas personas luchando por obtener 2 comidas al día, millones varados, y toda la economía del mundo está a punto de encogerse en medio de una recesión pronosticada durante mucho tiempo.

Sin embargo, en estos tiempos difíciles, muchas industrias han florecido, desde comestibles en línea hasta Ed-Tech, plataformas OTT como Netflix que transmiten contenido digital a comunicación virtual y colaboración a través de aplicaciones como Zoom y Slack.

Sin embargo, una industria que la mayoría de las personas ha elegido ignorar es el juego. Según un informe de la firma Newzoo, sus estimaciones originales de los ingresos generados por los juegos han aumentado en más del % 6 de sus estimaciones originales en 2019, de $ 148.9B a $ 159B, con un alcance para aumentar aún más dependiendo de severidad y longevidad de esta pandemia.

El informe afirma que el impacto del virus, que ha obligado a las personas a permanecer en el interior, ha tenido el impacto más profundo en los juegos móviles, y la accesibilidad desempeña un papel clave para que los no jugadores encuentren nuevas formas de reducir su aburrimiento jugando en sus teléfonos inteligentes.

El aumento en la base de jugadores está programado para generar ingresos de más de $ 77,2 mil millones este año, un aumento masivo del 13 por ciento desde 2019.



La firma de analistas ha aumentado su pronóstico a medida que la pandemia continúa aumentando el gasto de los consumidores en videojuegos.



"En general, el pronóstico para 2020 está basado en un mayor compromiso, generando mayores ingresos", dijo Tom Wijman, analista senior de mercado de Newzoo, a GameDaily, un sitio web de juegos.

“Hay algunas advertencias al respecto, en su mayoría relacionadas con los lanzamientos retrasados, específicamente en anticipación del lanzamiento de la consola de próxima generación a fines de año. En nuestro último pronóstico, cambiamos esta captación de ingresos de 2020 a 2021 ".

Si bien las perspectivas para los juegos de PC y consolas no son tan optimistas, con pronósticos de solo un aumento de 6.8% año a año (YoY), una gran parte se atribuye a que muchos desarrolladores posponen el lanzamiento o el desarrollo de sus títulos, citando logística e incertidumbre económica.

El mayor ejemplo es Last of Us Part II, que se lanzará el 29 de mayo, ahora se ha retrasado hasta el 19 de junio. En el frente del hardware, las cosas parecen más estables, con consolas como PS5 que están de vuelta en producción a plena capacidad, lo que no se espera que retrase su fecha de lanzamiento.

Sin embargo, el problema radica en el lado de la demanda. Con la recesión que se avecina y la gente que no está dispuesta a gastar en productos no esenciales, parece poco probable que muchos quieran actualizar sus consolas existentes, teniendo en cuenta los costos adicionales de comprar un nuevo juego.

Con una pandemia sin precedentes, una vez en la vida como Covid19, es difícil anticipar su verdadero impacto en la industria, ya que no hay respaldo histórico a ningún pronóstico, y la escena puede cambiar en cualquier momento.

Si se sigue la tendencia actual dentro de la pandemia, los juegos en general van a superar sus estimaciones iniciales, mientras que todavía es demasiado pronto para predecir el comportamiento del consumidor incluso un mes después. Simplemente se ha convertido en un juego de espera en este momento.

