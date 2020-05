Age of Mythology: adelanto del parche 2.8 disponible para descarga

Age of Mythology, de los creadores de Age of Empires, acaba de ver la llegada del adelanto de su próximo gran parche: la actualización 2.8. La talentosa gente de SkyBox Labs y Ensemble Studios le dieron la buena noticia a sus apasionados fans ayer a través de Twitter.

A new #AoM Patch Preview is available for game owners to play RIGHT NOW! The team has pulled together some big updates for you to play and discuss your experience before it passes to the live game - Update details and how to download are right here 👉 https://t.co/wRzsOXzl8f pic.twitter.com/14PGUXxkqv