CS:GO registra baja de usuarios mientras Valorant confirma lanzamiento

La caída en los jugadores se alinea casi exactamente con el lanzamiento de Valorant, la entrada debut de Riot Games en el género de disparos en primera persona y un competidor directo de Counter Strike: Global Offensive.

No hay necesariamente una razón para que los fanáticos de CS: GO entren en pánico. Counter-Strike sigue atrayendo a más de un millón de jugadores activos por día, casi nueve años después de su lanzamiento.

El juego ha crecido en popularidad en los últimos meses, con CS: GO rompiendo el récord de segundo lugar desde hace mucho tiempo para la mayoría de los jugadores en el juego que originalmente tenía Dota 2. Pero no se puede negar que Valorant ya ha tenido un impacto en CS: GO.

Valorant está robando jugadores de CS: GO

La popularidad de Valorant ha estado creciendo, especialmente desde que los desarrolladores anunciaron que el juego pasará de una fase de beta cerrada a un lanzamiento completo el 2 de junio.

El juego ya ha tenido un gran efecto en Counter-Strike, especialmente en la escena profesional. En las últimas semanas, muchos jugadores profesionales de CSGO de nivel inferior anunciaron que están cambiando al nuevo tirador de Riot Games.



Histórico de jugadores en los últimos meses en Counter Strike. Fuente: Steam SteamChart

Valorant está destinado a ser un cruce entre Overwatch y CS: GO. Los jugadores compiten en un modo de juego de cinco contra cinco que requiere que un equipo coloque una bomba en un sitio de bombas mientras el otro equipo defiende.

Sin embargo, Valorant no se ha quedado sin sus detractores, especialmente cuando se trata de los primeros mapas del juego. Recientemente, un streamer, una personalidad de Twitch, Jaryd summit1g Lazar, comentó sobre el juego de disparos de Riot y explicó por qué perdió interés en Valorant.

Otra razón por la cual Counter Strike: Global Offensive ha perdido a algunos jugadores podría ser es el renovado interés de los fanáticos en Dota 2. El MOBA de Valve acaba de lanzar el Pase de batalla 2020 para TI10, y la gente está volviendo al juego en masa.

