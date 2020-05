PlayStation 5 sería revelado este 3 de junio en un evento

Sony está planeando una conferencia digital este 3 de junio para hablar con respecto a PlayStation 5. Esta información viene por parte de múltiples reportes hechos por fuentes muy ligadas a la industria de los videojuegos.

I'll just say that June 3 is June 4 in Japan. pic.twitter.com/HRJWaBFCiW

Jeff Grubb, un colaborador dentro del medio VentureBeat, compartió un tuit con sus seguidores en donde se ve una serie de eventos programados para verano (del hemisferio norte). Entre ellos destaca uno protagonizado por PlayStation que tomará lugar exactamente el próximo miércoles.

El conocido "insider de videojuegos" Jason Schreier, quien ahora trabaja en Bloomberg, indica que la fecha de esta conferencia podría cambiar por la amenaza que hasta ahora sigue representando el COVID-19. Sin embargo, también indica que la fecha es más creíble a comparación de otros rumores.

Scoop with @6d6f636869 - Sony is planning a PlayStation 5 game reveal event for next Wednesday, June 3.



Gotta include the now-standard caveat that plans can change abruptly during a pandemic, but this date is more firm than previous rumors https://t.co/imptQiw5Kp