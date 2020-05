¿Pokimane y Ninja tendrán cameo en película de Ryan Reynolds? [VIDEO]

Ryan Reynolds ha demostrado versatilidad como actor interpretando personajes variados durante años. Después de haber interpretado el papel de un superhéroe tanto para el universo Marvel como para DC, ahora tomará el papel de un personaje de videojuego en Free Guy, que llegará al cine el 3 de julio.

La película será acogida por personajes como Tyler Ninja Blevins, Imane Pokimane Anys y Seán Jacksepticeye McLoughlin junto con Lannan LazarBeam Eacott. El largometraje está basada en un videojuego, explicando por qué el director eligió ir con múltiples cameos de personalidades de videojuegos.

El protagonista de Deadpool desempeña el papel de un personaje no jugable llamado Guy que es esencialmente un cajero de banco, ubicado en Free City, dentro del mundo abierto del juego, con un gran inconveniente, el juego se desconectará conforme avanza la película.

Además de Ryan Reynolds y las celebridades de los juegos, la película presenta un elenco bastante talentoso con Takia Waiti y Channing Tatum a bordo. El método único para expresar el humor que estos artistas han demostrado a lo largo de los años dará como resultado una gran sátira.

"No he estado tan inmerso y comprometido en algo desde Deadpool. Creo que vivimos en tiempos realmente extraños en este momento, estás viendo las noticias y la historia principal hoy es es el fin del mundo. Sentí un parentesco con el personaje en el sentido de que a veces puedes sentirte como un personaje de fondo. El mundo está en bucle y no tienes control sobre lo que está sucediendo ". dijo Ryan Reynolds.

"En un nivel muy literal, Free Guy trata sobre Guy, quien es un cajero de banco. Trabaja en un banco, y su banco es robado 17 veces en un día, y eventualmente, se da cuenta de que es extraño y no normal ", describió Levy a una audiencia entusiasta, que respondió con entusiasmo a la premisa de la película.

“Ryan y yo hemos hablado de Free Guy como una historia de origen de superhéroe sin la capa, las medias y la propiedad intelectual. Si vivieras en un videojuego y pudieras dominar el sistema, tus poderes serían ilimitados ”. - dijo el director Shawn Levy.

La película presentará tanto el mundo real como uno virtual, con una historia que se asemeja al éxito de taquilla de Jim Carry, The Trueman Show. Reynolds anunció la llegada de la película a la Comic-Con de Nueva York.

Aunque en los trailers de lanzamiento no se ha visto a los mencionados streamers, tanto Pokimane como Ninja han confirmado su participación en la misma, por lo que quedará esperar al estreno para ver a las estrellas de videojuegos en Hollywood.

