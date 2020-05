Valorant: los gamers de GeForce están Game Ready

El último driver Game Ready de GeForce ofrece, desde el primer día, optimizaciones y mejoras para Valorant, el esperado shooter en primera persona de Riot Games.

NVIDIA GeForce Game Ready Driver 446.14 brings you day-one support for the release of Riot Games’ Valorant, along with support for Minecraft Dungeons, Disintegration, Crucible, and the new Windows 10 May 2020 update: https://t.co/p57PpIxNiD pic.twitter.com/wiAGTmNiNA