Riot Games: mañana revelarán gameplay de League of Legends: Wild Rift

El lider de diseño FeralPony habló previamente sobre Wild Rift en un diario de desarrollo. El líder de diseño mencionó que una gran parte de la lista de campeones recibiría revisiones a sus kits, ya que ciertos campeones no se traducirán bien a la pantalla táctil.

Se hizo un gran énfasis en asegurarse de que los campeones conservaran su estilo de League of Legends en PC a pesar de la transición hacia la plataforma móvil.

Wild Rift inicialmente estaba programado para principios de 2020, pero la pandemia de COVID-19 ha retrasado el juego hasta fines de 2020. Todavía se espera por las pruebas alfa y beta que sean lanzadas, por ahora una primera "prueba alfa muy limitada" que se realizará lugar el próximo mes en Brasil y Filipinas.

Tuvimos la oportunidad de ver una versión beta de Wild Rift en octubre de 2019. La interfaz de usuario era prácticamente inexistente, pero la jugabilidad era fluida y fiel con varias mecánicas familiares traídas del juego principal. Luego, alrededor de 40 campeones estaban disponibles para su selección, incluidos Ahri, Jinx y Master Yi.

Tomorrow at 11am ET / 8 am PT, tune in for a @LeagueOfLegends @wildrift gameplay reveal and interview with @RiotFeralPony #SummerGameFest pic.twitter.com/osK8kAJCDs