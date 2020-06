Call of Duty: Mobile Temporada 7 se llamará 'Agente Radiactivo'

La séptima temporada de Call of Duty: Mobile ya tiene nombre, se llamará Agente radiactivo, según reveló Activision en un tweet el día durante el fin de semana. Algo que muchos están esperando es la nueva temporada, y saldrá a finales de esta semana.

La nueva temporada traerá una actualización importante con muchas características nuevas para el juego. A diferencia de las actualizaciones anteriores, Activision no lanzó un servidor de prueba público para que los jugadores puedab probar las novedades antes de la nueva temporada esta vez.

Por lo tanto, no se ha revelado la lista completa de todas las nuevas características que vendrán en la actualización que estará saliendo esta semana, por lo que unicamente tendremos que esperar unos días hasta que finalmente llegue la séptima temporada.

☢ Radioactive Agent ☢⁣

A new season is approaching!⁣

⁣

7️⃣ Season 7 is launching in #CODMobile next week!⁣ pic.twitter.com/V8Rzx0IWm2