Fortnite: foto filtrada de la Temporada 3 sugiere una isla inundada

Al igual que la actualización anterior de Fortnite, la Temporada 3 fue pospuesta por los desarrolladores que confirmaron oficialmente que la fecha de lanzamiento no sería a principios de junio, sino hasta el 11 de junio.

Los miembros de la comunidad del juego han estado esperando bastante tiempo para obtener información sobre el próximo parche, con filtradores y data-miners que sugieren que podría estar en proceso una inundación de mapa completa, y finalmente parece que hemos obtenido una respuesta.

El destino de la isla parece haber sido lanzado al aire por una imagen filtrada, que apareció en la PlayStation Store el día de hoy.

Playstation leaked the new Icon for the New Fortnite Season ! pic.twitter.com/Z7PBBgnkyD