FIFA 20: TOTSSF de la MLS y LATAM, con Carlos Vela y Tévez [FOTOS]

Los mejores de Latinoamérica y de la Major League Soccer obtuvieron su carta TOTSSF (Team of the Season So Far) en FIFA 20, debido a sus grandes actuaciones en sus respectivos equipos.

Ante ello, Carlos Tévez, 'Memo' Ochoa y Carlos Vela consiguieron su carta TOTSSF en la modalidad Ultimate Team. Es preciso mencionar que estas cartas estarán disponibles por tiempo limitado a través de sobres.

Por sus buenas actuaciones en la Copa Libertadores y en la Major League Soccer, EA Sports los incluyó en los TOTSSF de la MLS y LATAM. El jugador más 'chetado' es Carlos Tévez, quien figura con 95 de media y que hace link con Paulo Dybala y Lionel Messi.

La carta de Carlos Vela, atacante de Los Angeles FC, no se queda atrás y también presenta unas descomunales 'stats'. Es una buena opción como revulsivo por su aceleración y sus 4* de habilidades. Link con Jesús Corona por la banda derecha.

De otro lado, si estás buscando un central fuerte y con buena altura, Ike Opara es una buena alternativa. Por último, la carta del venezolano Josef Martínez, atacante del Atlanta United, será una de las más deseadas en las recompensas de FUT Champions.

Estos son los jugadores de la MLS y LATAM que obtuvieron su carta TOTSSF por sus rendimientos a lo largo de la temporada. Nani, a su vez, está disponible a través de 'SBC' y cuenta con 5 de pierna débil y 5 de 'skills'.