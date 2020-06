Call of Duty: Modern Warfare y Warzone: Temporada Cuatro postergada indefinidamente

Los fans de Call of Duty: Modern Warfare y Warzone han recibido una mala noticia por parte de la cuenta oficial en Twitter del juego bélico de Activision. La esperada Temporada Cuatro no llegará el día 3 de junio como se tenía previsto.

El mensaje dice lo siguiente:

"Mientras que esperamos con anticipación las nuevas temporadas de Modern Warfare, Warzone y Call of Duty: Mobile, este no es el momento. Estamos moviendo los lanzamientos de la Temporada 4 de Modern Warfare y la Temporada 7 de Call of Duty: Mobile a fechas posteriores. Ahora es el momento de aquellos que hablan acerca de la igualdad, justicia y cambio para que sean vistos y escuchados. Estamos con ustedes."

¿Qué podemos esperar de la Temporada Cuatro de Call of Duty: Modern Warfare?

Un detalle que no pasó desapercibido para los veteranos de Call of Duty, es el que se aprecia en las letras que sirven para darle color a las palabras "Season Four" en la imagen promocional.



Foto: Activision

Se ve claramente partes de un mapa que se le identifica fácilmente como "Scrapyard". Este mapa lo vimos por primera vez en Call of Duty: Modern Warfare 2 a finales del año 2009. Es bastante probable que llegue en una actualización y reciba un cambio para que encaje con el resto de mapas actuales del modo multijugador.

Por otro lado se sabe que el Capitán Price no llegará solo, ya que se le ve acompañado por Kyle "Gaz" Garrick, uno de los personajes jugables de la campaña.



Foto: Twitter @ModernWarzone

Es justamente a él a quien se le ve sosteniendo una de las dos armas nuevas que llegarán al juego: una variante de la sub ametralladora Vector. Mientras que Price parece sostener un rifle de asalto Galil.



Foto: Twitter @ModernWarzone

Así que ya lo saben, la Temporada Cuatro de Call of Duty: Modern Warfare y Warzone llega de todos modos este mes y lo más probable es que sea Price quien nos dé la bienvenida al campo de batalla. "Bravo-six going dark".

Para más noticias del mundo de los esports como Dota 2, CSGO, LoL y otros videojuegos síguenos por nuestras redes sociales de Líbero Esports en Facebook e Instagram.

¡No te olvides de mirar el resumen de las noticias con el programa "Courier Informativo" a las 18:00 horas Perú por nuestras pantallas en YouTube y Facebook!