Pokémon Sword y Shield: primer DLC llega este 17 de junio

Pokémon Sword y Shield no solamente son los primeros juegos de Pokémon de línea principal que cuentan con gráficos en alta resolución, sino que también son los primeros en esta longeva franquicia en tener contenido DLC a nivel de historia.



Revelados originalmente en enero, The Isle of Armor y The Crown Tundra son los DLC que llegarán a las últimas entregas de Pokémon. Este contenido añadirá nuevas criaturas y nuevas formas de viejos conocidos.

Hoy, desde temprano, el equipo de The Pokémon Company reveló un nuevo tráiler de sus DLCs presentando de forma más concreta las nuevas formas que solo veíamos en imágenes estáticas. El tráiler es el siguiente:

Lo más importante de este tráiler es la fecha de lanzamiento de la primera parte del DLC: 17 de junio. Aparte de eso, el video nos da un tour rápido por las zonas expandidas de Galar. The Crown Tundra, la segunda parte del contenido descargable, sigue programado como "más adelante en este año".

Dentro de los Pokémon que ya conocíamos, vemos nuevas formas de la familia Slowbro, Moltres, Zapdos y Articuno. Mención aparte merece los nuevos tipos de la familia Regi: una variante eléctrica y una de tipo desconocido y que probablemente sea dragón.



Los 21 movimientos nunca antes vistos que llegarán a Pokémon Sword y Shield

El servicio Pokémon HOME fue actualizado hace poco. Esto encendió la alerta en cierto conjunto de usuarios que se pusieron a curiosear dentro del código de esta aplicación con el fin de hallar las novedades que estaría encerrando.

Los esfuerzos de los dataminers dieron frutos en la forma de 21 movimientos o ataques completamente nuevos. Por el momento los nombres de estos ataques están solamente en inglés, italiano y francés. A continuación listamos el nombre de los movimientos en inglés:

-Expanding Force.

-Steel Roller.

-Scale Shot.

-Meteor Beam.

-Shell Side Arm.

-Misty Explosion.

-Grassy Glide.

-Rising Voltage.

-Terrain Pulse.

-Skitter Smack.

-Burning Jealousy.

-Lash Out.

-Poltergeist.

-Corrosive Gas.

-Coaching.

-Flip Turn.

-Triple Axel.

-Dual Wingbeat.

-Scorching Sands.

-Wicked Blow.

-Surging Strikes.

La filtración se corrobora como legítima al también incluir el movimiento "Jungle healing", el cual conocemos como "Cura Selvática". Este ataque fue revelado el mes pasado a través de la web oficial de Pokémon.

