Valorant: Pokimane hace cosplay de Sage por lanzamiento global [FOTOS]

Uno de los juegos Free to Play más esperados, hablamos de Valorant, acaba de salir de manera oficial el día de ayer. La respuesta del día 1 para el juego fue tan abrumadora que los servidores se ejecutaron con demasiada capacidad y se bloqueaban con frecuencia.

Con el paso del tiempo, muchos de estos problemas se resolvieron y los streamers también comenzaron a iniciar sesión, por lo que nuevamente el juego de Riot Games vuelve a ocupar los primeros lugares entre lo títulos más vistos.

La popular streamer en la plataforma de Twitch, Imane Pokimane Anys para el lanzamiento de Valorant, le regaló a sus seguidores un cosplay de Sage mientras jugaba. Antes de salir en vivo, tuiteó sobre el cosplay y compartió fotos de ella haciendo el cosplay.

Desde el cabello negro hasta la túnica de Sage con mangas negras y una simple bola de plástico iluminada como el orbe, ella hizo un cosplay perfecto del agente.

i'm back to streaming! sage cosplay to celebrate the release of valorant 🥰



all donations today will go towards a BLM-related fund ❤️

