Twitch: streamer derriba sus monitores al asustarse en juego de terror

Hay algo especial en los sustos de salto: son horribles, pero realmente te hacen bombear la sangre. Afortunadamente para un streamer australiano, la descarga de adrenalina que recibió al jugar en Twitch ayudó aque salvara sus monitores cuando los derribó de su escritorio durante una transmisión de juegos de terror indie.

Poco después de recibir un raid anoche, xErrror inició The Dream, un pequeño juego de terror independiente en 3D creado por Bored Leviathan. Después de un comienzo relativamente lento, el transmisor se vio arrojado a una pequeña habitación rodeada de siluetas espeluznantes con ojos rojos.

No fue exactamente un gran susto, pero ciertamente asustó al australiano que golpeó su escritorio en el proceso. Dos segundos después, los monitores de xErrror comenzaron a deslizarse del respaldo del escritorio, lo que provocó que el transmisor se tambaleara hacia adelante y los atrapara.

Fue entonces cuando se cortó la alimentación de la cámara web. "Oh, bruh, ayuda", gritó repetidamente en el fondo mientras se empujaba con su tecnología caída.

Naturalmente, los miembros de su chat hicieron un clip del incidente y puedes verlo en toda su gloria a continuación. Si miras detenidamente, realmente puedes ver el momento en que todo se desplomó para el streamer.

"Estoy realmente bien jodido, jugadores. No creo haberlo jodido más que eso en la transmisión. Me asusté, golpeé el escritorio, y como mi monitor apenas cabe en mi escritorio, uno de ellos se deslizó hacia atrás tirando del otro, así que tuve que agarrar a un tipo y luego agarrar al otro antes de que se cayera y se rompiera. Fue un susto de salto débil pero todavía me asusté ”. Dijo mientras vuelve a arreglar las cosas.

Entonces ahí lo tienes. La próxima vez que juegues a algunos juegos de terror que nunca has visto antes, cierra las escotillas y asegura tu hardware antes de comenzar. No querrás terminar como este chico, incluso si son algunos de los mejores clips de Twitch.

