PlayStation 4: Days of Play comienza hoy con grandes ofertas

A PLAGUE TALE: INNOCENCE 66%

ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN 67%

ANCESTORS: THE HUMANKIND ODYSSEY 50%

APEX LEGENDS™ – BLOODHOUND EDITION 50%

APEX LEGENDS™ – LIFELINE AND BLOODHOUND DOUBLE PACK 50%

APEX LEGENDS™ – LIFELINE EDITION 50%

APEX LEGENDS™ – OCTANE EDITION 50%

ASSASSIN’S CREED ODYSSEY – ULTIMATE EDITION 75%

ASSASSIN’S CREED ORIGINS 80%

ASSASSIN’S CREED SYNDICATE: THE LAST MAHARAJA MISSIONS PACK 50%

ASSASSIN’S CREED THE EZIO COLLECTION 70%

ASSASSIN’S CREED UNITY – SECRETS OF THE REVOLUTION 80%

ASTRO BOT RESCUE MISSION 50%

BATMAN: ARKHAM KNIGHT 80%

BATTLEFIELD 4™ ULTIMATE SHORTCUT BUNDLE 75%

BATTLEFIELD™ 1 BATTLEPACKS X 40 75%

BATTLEFIELD™ 1 SHORTCUT KIT: ULTIMATE BUNDLE 75%

BATTLEFIELD™ V 63%

BIOSHOCK: THE COLLECTION 80%

BLACK DESERT DELUXE EDITION 55%

BLACK DESERT STANDARD EDITION 50%

BLACK DESERT ULTIMATE EDITION 60%

BLACK DESERT: BLACK DESERT – 1000 PEARLS 20%

BLACK DESERT: BLACK DESERT – 10000 PEARLS 20%

BLACK DESERT: BLACK DESERT – 2000 PEARLS 20%

BLACK DESERT: BLACK DESERT – 3000 PEARLS 20%

BLACK DESERT: BLACK DESERT – 6000 PEARLS 20%

BLOOD & TRUTH 50%

BORDERLANDS 2 VR (VR) 60%

BORDERLANDS 3 50%

BRAVO TEAM 50%

CALL OF DUTY: BLACK OPS 4 67%

CALL OF DUTY: MODERN WARFARE 25%

CALL OF DUTY: MODERN WARFARE 2 CAMPAIGN REMASTERED 25%

COD: MODERN WARFARE – BATTLE PASS EDITION 20%

CODE VEIN 40%

CONCRETE GENIE 60%

CONCRETE GENIE – DIGITAL DELUXE EDITION 60%

CONTROL DELUXE PRE-ORDER BUNDLE 50%

CRASH + SPYRO TRIPLE PLAY BUNDLE 40%

CRASH BANDICOOT BUNDLE – N. SANE TRILOGY + CTR NITRO-FUELED 45%

CRASH TEAM RACING NITRO-FUELED 40%

DARK PICTURES – MAN OF MEDAN 50%

DARK SOULS III 84%

DARK SOULS III – DELUXE EDITION 84%

DARK SOULS REMASTERED 50%

DAYS GONE 63%

DAYS GONE DIGITAL DELUXE EDITION 63%

DEAD BY DAYLIGHT 60%

DEAD BY DAYLIGHT: CHAINS OF HATE CHAPTER 30%

DEAD BY DAYLIGHT: STRANGER THINGS CHAPTER 50%

DEAD BY DAYLIGHT: THE CURSED LEGACY CHAPTER 50%

DEATH STRANDING 60%

DEATH STRANDING DIGITAL DELUXE EDITION 60%

DESTINY 2: FORSAKEN 40%

DESTINY 2: SHADOWKEEP 40%

DESTINY 2: SHADOWKEEP + FORSAKEN BUNDLE 33%

DEVIL MAY CRY 5 (WITH RED ORBS) 51%

DIVINITY ORIGINAL SIN 2 DEFINITIVE EDITION 50%

DOOM ETERNAL 35%

DOOM ETERNAL DELUXE EDITION 35%

DOOM® VFR 50%

DRAGON BALL FIGHTERZ 80%

DRAGON BALL FIGHTERZ – FIGHTERZ PASS 50%

DRAGON BALL FIGHTERZ – FIGHTERZ PASS 2 50%

DREAMS 25%

DYING LIGHT: THE FOLLOWING – ENHANCED EDITION 40%

EA FAMILY BUNDLE 75%

EA SPORTS™ FIFA 20 83%

EA SPORTS™ UFC® 3 DELUXE EDITION 57%

EVERYBODY’S GOLF 50%

EVERYBODY’S GOLF (VR) 50%

FALLOUT 76: RAIDERS & SETTLERS CONTENT BUNDLE 40%

FALLOUT 76: RAIDERS CONTENT BUNDLE 40%

FALLOUT 76: SETTLERS CONTENT BUNDLE 40%

FALLOUT 76: TRICENTENNIAL PACK 40%

FALLOUT 76: WASTELANDERS DELUXE EDITION 40%

FAR CRY NEW DAWN 60%

FARPOINT 50%

FINAL FANTASY XIV COMPLETE EDITION BUNDLE (2019) 40%

FINAL FANTASY XIV: SHADOWBRINGERS 40%

FIREWALL: ZERO HOUR 50%

FOR HONOR 75%

GOD OF WAR 25%

GOD OF WAR DIGITAL DELUXE EDITION 25%

GRAN TURISMO SPEC II 33%

GRAND THEFT AUTO V: GRAND THEFT AUTO ONLINE MEGALODON SHARK CASH CARD 15%

GRAND THEFT AUTO V: PREMIUM ONLINE EDITION 50%

HITMAN 2 80%

HITMAN 2 – EXPANSION PASS 80%

HITMAN 2 – GOLD EDITION 80%

HITMAN HD ENHANCED COLLECTION 75%

HUNT: SHOWDOWN 40%

INJUSTICE 2 75%

JUMP FORCE 67%

JUMP FORCE SEASON PASS 50%

L.A. NOIRE 50%

LEGO DC SUPER-VILLAINS 75%

LEGO JURASSIC WORLD 60%

LEGO MARVEL AVENGERS 60%

LEGO MARVEL SUPER HEROES 60%

LEGO MARVEL SUPER HEROES 2 60%

LEGO STAR WARS: THE FORCE AWAKENS 60%

LEGO THE INCREDIBLES 75%

LEGO WORLDS 70%

LEGO® BATMAN 3: BEYOND GOTHAM 60%

MADDEN NFL 20 70%

MARVEL’S SPIDER-MAN: GAME OF THE YEAR EDITION 50%

MARVEL’S SPIDER-MAN: THE CITY THAT NEVER SLEEPS 50%

MEDIEVIL – DIGITAL DELUXE 60%

MEDIEVIL PS4 60%

METAL GEAR SOLID V: THE DEFINITIVE EXPERIENCE 75%

METRO EXODUS 60%

METRO EXODUS DELUX 60%

MIDDLE-EARTH: SHADOW OF WAR 75%

MLB THE SHOW 20 34%

MLB THE SHOW 20 DIGITAL DELUXE EDITION 34%

MLB THE SHOW 20 MVP EDITION 34%

MLB THE SHOW 20 STUBS (1000) 10%

MLB THE SHOW 20 STUBS (11000) 20%

MLB THE SHOW 20 STUBS (150000) 30%

MLB THE SHOW 20 STUBS (24000) 20%

MLB THE SHOW 20 STUBS (5000) 10%

MLB THE SHOW 20 STUBS (67500) 30%

MONOPOLY FAMILY FUN PACK 70%

MONSTER HUNTER WORLD: ICEBORNE 25%

MONSTER HUNTER WORLD: ICEBORNE DIGITAL DELUXE 25%

MONSTER HUNTER WORLD: ICEBORNE MASTER EDITION 33%

MONSTER HUNTER WORLD: ICEBORNE MASTER EDITION DIGITAL DELUXE 33%

MONSTER HUNTER: WORLD 50%

MORTAL KOMBAT 11 50%

NBA 2KVR EXPERIENCE (VR) 75%

NEED FOR SPEED™ HEAT 50%

NHL® 20 70%

NI NO KUNI II: REVENANT KINGDOM 70%

NI NO KUNI: WRATH OF THE WHITE WITCH 60%

OVERWATCH® LEGENDARY EDITION 67%

PERSONA 5 ROYAL 25%

PERSONA 5 ROYAL DELUXE EDITION 25%

PERSONA 5 ROYAL ULTIMATE EDITION 25%

PLANTS VS. ZOMBIES: BATTLE FOR NEIGHBORVILLE™ 60%

PLAYERUNKNOWNS BATTLEGROUNDS 50%

PREDATOR: HUNTING GROUNDS 25%

PREDATOR: HUNTING GROUNDS DIGITAL DELUXE EDITION 25%

RAINBOW SIX SIEGE YEAR 5 GOLD EDITION 55%

RAINBOW SIX SIEGE YEAR 5 ULTIMATE EDITION 55%

RATCHET & CLANK 50%

RAYMAN LEGENDS 75%

RED DEAD REDEMPTION 2 55%

RED DEAD REDEMPTION 2 ULTIMATE EDITION BUNDLE 60%

REMNANT: FROM THE ASHES 40%

RESIDENT EVIL 2 50%

RESIDENT EVIL 2 ALL IN-GAME REWARDS UNLOCK 60%

RESIDENT EVIL 2 EXTRA DLC PACK 47%

RESIDENT EVIL 3 34%

RESIDENT EVIL 3: RACCOON CITY EDITION 25%

RESIDENT EVIL 7 BIOHAZARD 50%

RESIDENT EVIL 7 BIOHAZARD SEASON PASS 60%

SEKIRO 35%

SHADOW OF THE TOMB RAIDER : DEFINITIVE EDITION 67%

SHADOW OF THE TOMB RAIDER DEFINITIVE EDITION EXTRA CONTENT 67%

SID MEIER’S CIVILIZATION VI 35%

SOULCALIBUR VI 75%

SOUTH PARK: THE FRACTURED BUT WHOLE 70%

SOUTH PARK: THE STICK OF TRUTH 67%

SPYRO AND CRASH TRILOGIES BUNDLE 50%

STAR WARS JEDI: FALLEN ORDER™ 50%

STAR WARS™ BATTLEFRONT™ II: CELEBRATION EDITION UPGRADE 40%

STREET FIGHTER V 60%

SUPERHOT 50%

SUPERHOT VR 50%

TEKKEN 7 80%

THE CREW 2 SEASON PASS 60%

THE DIVISION 2 67%

THE ELDER SCROLLS V: SKYRIM SPECIAL EDITION 50%

THE ELDER SCROLLS V: SKYRIM® VR 65%

THE ELDER SCROLLS® ONLINE 60%

THE LAST OF US REMASTERED 50%

THE OUTER WORLDS 50%

THE SIMS™ 4 75%

THE SIMS™ 4 BACK TO SCHOOL BUNDLE 50%

THE SIMS™ 4 BUNDLE – CATS & DOGS, PARENTHOOD, TODDLER STUFF 50%

THE SIMS™ 4 BUNDLE – SEASONS, JUNGLE ADVENTURE, SPOOKY STUFF 50%

THE SIMS™ 4 CATS AND DOGS PLUS MY FIRST PET STUFF BUNDLE 50%

THE SIMS™ 4 CITY LIVING 50%

THE SIMS™ 4 DISCOVER UNIVERSITY 50%

THE SIMS™ 4 GET FAMOUS 50%

THE SIMS™ 4 GET TO WORK 50%

THE SIMS™ 4 GET TOGETHER 50%

THE SIMS™ 4 ISLAND LIVING 50%

THE SIMS™ 4 LIVE LAVISHLY BUNDLE 25%

THE SIMS™ 4 SEASONS 50%

THE WITCHER 3: WILD HUNT 70%

TOM CLANCYS GHOST RECON BREAKPOINT 67%

TOM CLANCYS GHOST RECON BREAKPOINT – GOLD EDITION 67%

TROPICO 6 40%

UNCHARTED 4: A THIEFS END 50%

UNCHARTED: THE LOST LEGACY 50%

VAMPYR 78%

WOLFENSTEIN® II: THE NEW COLOSSUS™ 70%

WOLFENSTEIN®: THE TWO-PACK 70%

WORLD WAR Z THE GAME 50%