N0Tail habla sobre actual situación y protestas en los EE.UU. [VIDEO]

Es sabido que en los Estados Unidos se está viviendo una situación muy tensa a raiz de la agresión que recibió el ciudadano George Floyd de parte de la policia que desencadenó en su muerte. Esto ha llevado a que la gente se levante en protestas tanto en dicho país como en otros lados del mundo.

La situación ha logrado que celebridades se pronuncien en sus redes. Por el lado de los videojuegos, empresas desarrolladoras tambien se han hecho escuchar de diversas maneras. Hoy N0tail, muy conocido jugador de Dota 2, subió un video en su cuenta de twitter hablando sobre lo que está pasando.

Las protestas en todo el pais y otras partes del mundo a insitado a que personalidades de diferentes campos y profesiones se pronuncien al respecto. Como dijimos antes, N0Tail tambien ha salido a mostrar su posición e invocar por un cambio ante todo esto.

"No tolero la violencia, pero puedo ver la ira y la insatisfacción en el pueblo estadounidense. Los líderes deben rendir cuentas por sus acciones y la falta de acción". Dijo N0tail en el video. Sin duda es una situación complicada que no parece terminar pronto.

I don't condone violence, but I can see the anger and dissatisfaction in the American people.

Leaders need to be held accountable for their actions, and lack of action.#blm #changethisshit #thisisamerica pic.twitter.com/YYrQfzqwsA