League of Legends: Uzi se retira del circuito por problemas de salud

El ex campeón de la LPL y finalista de The Worlds, Jian Uzi Zi-Hao, se retiró de la League of Legends profesional hoy debido a lesiones y problemas de salud. El jugador de 23 años ha decidido terminar su carrera a la luz de los consejos de profesionales médicos.

A lo largo de su carrera, Uzi acumuló dolor en sus brazos, hombros y piernas. Jugar League of Legends durante horas y horas tuvo un efecto negativo en su salud, evitando que compita y obligándolo a tomar descansos regulares del juego.

"Una vez fui al hospital para un chequeo y el médico dijo que mis brazos son similares a los de una persona de 40 a 50 años", dijo Uzi en una entrevista con Nike el año pasado. “A menudo siento que mis piernas no tienen fuerza. La parte inferior del cuerpo parece que no es mía ".

"Debido al estrés crónico, la obesidad, la dieta irregular, el hecho de quedarme despierto hasta tarde y otras razones, me diagnosticaron diabetes tipo II durante el chequeo del año pasado", dijo Uzi hoy.

Uzi consideró retirarse por primera vez en 2015 después de quejarse de dolor en el hombro durante un campamento de entrenamiento del equipo con Oh My God de la LPL. A pesar de su lucha continua con el dolor, continuó dominando en su liga nacional, ganando títulos y obteniendo buenos resultados en la escena internacional.

Antes del 2020 LPL Spring Split, Uzi fue aconsejado a descansar. Después de que la temporada llegó a su fin, tomó la decisión de alejarse de la competencia y retirarse.

"Incluso en la jubilación, Uzi sigue siendo un miembro importante de la familia RNG", dijo RNG. "Además de hacer todo lo posible para ayudarlo en sus esfuerzos futuros, también estaremos a su lado para ayudarlo en su viaje hacia la recuperación de lesiones".

En enero, Uzi ganó la Persona del Año en la entrega anual de premios de Weibo con 486,786,212 votos, superando a los actores, celebridades y músicos chinos.

Durante su carrera de ocho años, Uzi ganó tres divisiones de LPL, el Mid-Season Invitational y los Juegos Asiáticos. En las temporadas tres y cuatro, ocupó el segundo lugar en Worlds, perdiendo ante el SKT de Faker y Samsung White.

Uzi será recordado como uno de los mayores ADC en la historia de la Liga. Su estilo de juego agresivo revolucionó su papel e inspiró a muchos.

