El próximo juego gratuito de la Epic Games Store se desbloquea hoy

El próximo título gratuito de Epic Games se desbloqueará hoy. La bóveda épica se desbloquea todos los jueves a las 11 p.m. ET (10am hora peruana). Esta bóveda incluye un juego gratuito que los jugadores pueden mantener para siempre.

La alineación de juegos gratuitos que ha traido Epic Games es realmente increíble. Grandes títulos AAA como Grand Theft Auto V, Borderlands: The Handsome Collection, World War Z, Just Cause 4 y muchos más son gratuitos para todos los que lo agreguen a su biblioteca de juegos.

En la bóveda épica de hoy, los jugadores pueden esperar que Ark Survival Evolved esté disponible de forma gratuita. Todavía queda tiempo hasta que se abra la bóveda. Sin embargo, según muchas fuentes, Ark Survival Evolved probablemente sea el juego gratuito de hoy.

Para descargar los juegos gratuitos de Epic Games, los jugadores de la tienda deben tener: una cuenta de Epic Gamesy el launcher de Epic Games.

¿Cómo puedes descargar tu juego gratuito de Epic Games?

Puedes descargar el juego gratuito Epic Games por tu cuenta o solicitar los archivos del juego a otra persona si ya posee el juego. En este caso, para poder descargar el juego de Epic Games, sigue los pasos mencionados a continuación:

Descargue e instale Epic Games Launcher.

Inicie sesión en su cuenta de Epic Games o cree una nueva.

En la esquina izquierda de la página principal del iniciador, haga clic en la pestaña de la tienda de Epic Games.

En la página de la tienda de Epic Games, puede encontrar el gratuito.

Haga clic en el nombre del juego y se le pedirá que ingrese a la página del juego.

En la página del juego, haga clic en Comprar ahora.

Complete la transacción gratuita.

El juego se agregará a sus bibliotecas a las que se puede acceder desde la pestaña de la tienda.

Haga clic en la imagen del juego para iniciar la descarga.

Asigne el espacio en disco donde desea descargar el juego.

Con esto estaría todo listo. Podrás controlar la descarga desde la Epic Games Store desde la esquina inferior izquierda (pestaña de descarga). Si no lo descargas no importa, mientras tengas reclamado el juego será tuyo para siempre completamente gratis y podrás descargarlo más adelante.

