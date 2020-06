Razer une a la comunidad de gaming en la lucha contra el COVID-19

Razer está convocando a los gamers de todo el mundo a unir fuerzas en la lucha contra el COVID-19, y todo lo que tienen que hacer es Quedarse en Casa y Jugar. Los gamers pueden tener un impacto al jugar videojuegos, obteniendo Razer Silver gratuitamente y cambiando lo ganado por mascaras quirúrgicas que serán donadas a los trabajadores de la salud en el frente de batalla en todo el globo.

@minliangtan KUDOS! The world need more human/gamer like you. From Gamers, For Global. 🎮♥️🌍 #razerforlife pic.twitter.com/zsarOLRyKn

Los usuarios pueden revisar si su juego favorito de PC o móvil califica para obtener Razer Silver en la lista de juegos de Paid to Play en el software de optimización de juegos gratuito Razer Cortex, disponible para PC y dispositivos móviles Android.

Lanzar tus juegos usando Razer Cortex permite a los usuarios acumular Razer Silver, el cual pueden intercambiar para redimir una variedad de recompensas como hardware de Razer, gift cards digitales y más juegos.

Min-Liang Tan, director general de Razer, comentó lo siguiente:



Foto: VulcanPost

Además del programa de Paid to Play, los gamers también pueden contribuir en la donación de máscaras a través de Razer Gold, el crédito virtual unificado para juegos y entretenimiento más grande del mundo.

Al registrarte para Razer Gold, los usuarios recibirán un regalo de bienvenida de 1000 Razer Silver. Para obtener más Silver, pueden simplemente gastar en sus juegos favoritos usando Razer Gold. Los usuarios entonces pueden usar el Razer Silver acumulado para donar máscaras quirúrgicas a los trabajadores en el frente de batalla. Hasta ahora, más de 30,000 máscaras han sido donadas por gamers de todo el mundo usando Silver.

Esta nueva iniciativa es parte de la campaña en curso de Razer, #RazerForLife, para apoyar a las comunidades y negocios durante la pandemia de COVID-19 y es adicional al compromiso de Razer de donar 1 millón de máscaras a las comunidades afectadas alrededor del mundo.

Just seen this from #Razer Good job guys! Though as a health care worker I’m now longing for a chroma enabled mask 😂 #Covid_19 #razerforlife #forgamersbygamers pic.twitter.com/Cr3tWlfgb7