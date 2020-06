Messi perdona a Ibai Llanos durante stream con el 'kun' Agüero [VIDEO]

Los futbolistas como Lionel Messi no solo son conocidos por sus juegos y victorias en el campo, sino también por sus actividades fuera del campo. Ahora, el seis veces ganador del Balón de Oro ha perdonado a comentarista Ibai Llanos por dejarlo avergonzado durante el evento del año pasado.

Fue Sergio Agüero quien compartió el audio de WhatsApp de Messi durante un chat en vivo con el streamer de Twitch Ibai Llanos. Entonces, esto es exactamente lo que sucedió. Ibai Llanos, tiene cerca de 1.2 millones de seguidores en redes sociales, y conoció a Lionel Messi durante un evento de Adidas el año pasado.

Los dos posaron para una foto juntos e Ibai Llanos dejó a Lionel Messi solo en el escenario. Llanos había olvidado que tenía que quedarse en el escenario con Messi y el capitán del Barcelona estaba un poco avergonzado.

"No sé qué demonios he hecho que parece ignorarlo cuando lo saludo por la vergüenza que me estaba dando, estoy asustando a Messi porque pensó que estaba borracho", escribió en Twitter Ibai Llanos en ese momento.

El fin de semana, Sergio Agüero tuvo una charla amena en directo con el mismo Ibai y filtró el audio que Messi le había enviado al 'Kun' diciéndole lo que tenía que decirle al streamer en plan de aclarar todo de una buena vez.

Hoy estaba en directo hablando con el Kun sobre el saludo que le hice a Messi



Y mientras hablábamos Messi le manda una nota de voz al whatsapp del Kun para mandarme un mensaje



Qué tal vuestro día pic.twitter.com/mbUmhplBXb — Ibai (@IbaiLlanos) June 6, 2020

Messi había perdonado a Ibai y dijo que todo estaba bien. En el mensaje de WhatsApp, se escuchó a Messi decir: "Kun, te estoy mirando que estás allí con Ibai, dile que todo está bien, que no pasa nada. Me dejó pagando, me dejó re-mal delante de todos pero no pasa nada, ya pasó."

La declaración anterior sobre dejar a Messi pagando se dijo de buen humor, pero Leonel Messi insistió en que todo estaba bien. Ibai Llanos compartió el video de lo que fue su charla con el 'Kun' Agüero en las redes sociales y que se puede ver un estracto arriba.

