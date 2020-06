Cyberpunk 2077: "un RPG de fantasía en un entorno de alta tecnología"

A medida que la fecha de la de lanzamiento de Cyberpunk 2077 se acerca, más detalles con respecto al nuevo título de CD Projekt RED se dejan ver. En esta ocasión tenemos detalles inéditos por cortesía de un podcast alemán, GameStar, que tuvo como invitados a los desarrolladores de este título.

Recordemos que CD Projekt RED tenía planeada una presentación este 11 de junio. Sin embargo, a raíz de los eventos de excesiva violencia por parte de un policía sobre un ciudadano de color, el equipo polaco decidió postergarla hasta el jueves 25 para generar consciencia entre la porción del público que los sigue.

We decided to move Night City Wire to Jun 25th. We still look forward to sharing new information about CP’77, but more important discussions are happening right now and we want them to be heard. We wholeheartedly stand against racism, intolerance and violence. Black Lives Matter.