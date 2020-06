Free Fire: Garena prepara grandes sorpresas para este 14 de junio

Atención sobrevivientes de Garena Free Fire, por que el próximo 14 de junio todos los jugadores tendrán una grata sorpresa para los que inicien sesión en Free Fire ese día, ya que según un post que pusieron en Facebook la semana pasada, llegaron a la meta de los 300,000 compartidos y los 30,000 “me gusta”.

Tal como decía el mismo post, al llegar a la meta regalarian a la nueva mascota Falco y su emote a todos los que entren al juego, entonces, si leyeron bien, todos los que entren el 14 de junio a Free Fire podrán obtener a Falco completamente gratis.

No se pierdan la oportunidad de obtener la nueva mascota Falco y su emote, además de recibir todos los regalos que obtendrán mientras juegan y gritan Booyah! junto a su nuevo compañero en el Battle Royale.

Pero eso no es todo, si lo tuyo es disfrutar del verano y presumir un look veraniego con tus amigos, ya podrás hacerlo con las nuevas skins de Fiesta en la Playa, que pronto estarán disponibles en los diferentes eventos web, así que no dejes pasar estos increíbles aspectos y agrégalos a tu colección.

Además eso no es todo, ya que habrán muchas más sorpresas durante todo el verano, Garena los invita a todos a estar al pendiente de sus redes sociales para más noticias y próximas promociones para que tengas un verano increíble en Free Fire.



Imagen de pantalla de carga mostrando las nuevas skins de Fiesta en la Playa. Fuente: Garena Free Fire

Free Fire es desarrollado, producido y distribuido por Garena, desarrollador y editor líder en el Sureste Asiático, Taiwán, Latinoamérica, e India, y se ha expandido a otros mercados mundiales de rápido crecimiento.

Para obtener más información sobre Garena, pueden visitar su sitio oficial. Para descubrir lo último sobre Free Fire, también pueden dirigirse a la página oficial de Facebook haciendo clic en este enlace.

