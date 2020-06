Twitch emite advertencias por derechos de autor a varios streamers

Una gran cantidad de streamers de Twitch se han visto afectados por una avalancha de advertencias de derechos de autor después de que ayer se hiciera una gran ola de reclamos por parte de la DMCA (Digital Millennium Copyright Act), cuyo objetivo era el uso indebido de música con derechos de autor en clips antiguos.

Varios creadores han revelado que los propietarios de derechos de música están apuntando a clips, que según Twitch son principalmente entre 2017 y 2019, y están emitiendo avisos de derechos de autor, con la amenaza de prohibiciones permanentes de los canales si los creadores reciben tres advertencias.

Esto ha llevado a que los streamers eliminen frenéticamente los clips pasados, y Twitch ha sido criticado por no tener mejores herramientas para lidiar con la eliminación masiva de clips antiguos con todo el trabajo que debe hacerse manualmente.

Nombres conocidos como Denis "Cloakzy" Lapore, "Jakenbake" y "Asmongold" han hablado sobre sus experiencias en las últimas 24 horas. El transmisor de Warzone y Fortnite, Cloakzy, dice que recibió una advertencia de DMCA y advierte a otros que su cuenta se "eliminará permanentemente" si recibe dos más.

La mayoría de los streamers en Twitch siempre han tenido una actitud relajada para reproducir música durante sus transmisiones, a pesar de que las Normas de la comunidad de Twitch han recomendado a sus usuarios que cumplan con las leyes de derechos de autor y solo usen música para la cual los streamers tienen la licencia adecuada.

Si bien Twitch tiene una función para silenciar secciones de VOD donde se utiliza material protegido por derechos de autor, esta función no se extiende a los clips.

El abogado Ryan Morrison, que se especializa en asuntos legales dentro de las industrias de videojuegos y deportes electrónicos, tuiteó algunos consejos para creadores que han sido amenazados con huelgas de derechos de autor y prohibiciones de canales, al tiempo que les recordó que este tipo de acción era inevitable.

“Twitch no cambió. La ley no cambió. La ley sobre la que les hemos estado advirtiendo durante años ahora está siendo aplicada por los sellos discográficos ", dice Morrison. "Puedes estar enojado, pero apunta tu enojo a las personas adecuadas". Luego aconseja que busquen un abogado antes de intentar impugnar las reclamaciones de derechos de autor.

