FIFA 20: Sin Ryan Kent, TOTSSF Resto del mundo ya disponible [FOTO]

Miles de 'gamers' ya estaban alucinando con la posible carta 'TOTSSF' (Team of the Season So Far) de Ryan Kent y las diabluras que iban a hacer con el inglés, pero este lunes se llevaron una mala noticia: EA Sports no lo incluyó en el 'Resto del mundo'.

La compañía de videojuegos que distribuye el FIFA 20, el cual fue el más vendido en el último semestre, decidió dejar fuera al atacante del Rangers de Escocia y apostar por nuevos valores. Sin embargo, no todo está perdido. Y es que mañana podría salir en 'SBC'.

La esperanza es lo último que se pierde, y eso lo tienen muy presente los que juegan Ultimate Team en FIFA 20. Tras enterarse que Ryan Kent, uno de los revulsivos más usados en FIFA 20, no formó parte del 'TOTSSF Resto del mundo', ahora rezan para que salga en 'SBC'.

EA Sports metió a algunos jugadores conocidos, como es el caso de Christian Stuani, y otros no tanto. Lo que sí resaltan los 'gamers' es que no se olvidaron de ninguna liga "chica" y hay cartas con buenas estadísticas a un precio ganga. Estos estarán disponibles en sobres hasta el viernes al mediodía (hora peruana y mexicana).

Estos son los jugadores que forman parte del 'TOTSSF Resto de mundo': Edouard, Cesinha, Orsic, David, Junior Moraes, Trauner, Laba, El Arabi, Stuani, Wolff Eikrem, Leibold, Kolar, Cacace, Jordi Quintilla, Letizia, Coman, Jozwiak, Byrne, Leroy y Nakagawa.

¿QUÉ PASÓ CON RYAN KENT?

Pese a que el atacante del Rangers no apareció en los 'TOTSSF Resto del mundo', los 'gamers' no pierden las esperanzas y esperan que mañana salga en SBC. Es más, hasta viene circulando un par de diseños sobre su posible carta.