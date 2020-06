Riot Games muestra nuevas skins de Pool Party para Legue of Legends

Riot Games les dio a los fanáticos un vistazo de las nuevas máscaras de Pool Party para League of Legends hoy, mostrando las piernas de los campeones mientras sumergen sus pies en el agua azul brillante.

Si bien se ha revelado poca información sobre quiénes son estos campeones, los fanáticos tienen muchas pistas, no solo leyendo los pies, de los que salen en el corto video, sino de los objetos que hay a su alrededor que dicen mucho sobre los posibles campeones.

Pool Party Taliyah fue objeto de burlas en los planes de League of Legends 2020, que mostraban a Stoneweaver montando una ola monstruosa en su tabla de surf. La campeona en el extremo derecho descansando en su tabla de surf es probablemente Taliyah.

Who's ready for some sand, sun, and surf?🌞🌊 pic.twitter.com/IpfliLzXIA