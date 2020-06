League of Legends: próximos cambios al carril central con parche 10.13

El diseñador de juegos de League of Legends Mark "Scruffy" Yetter desglosó los cambios que vendrían a la posición en un próximo parche. En un esfuerzo por sacar el poder del carril central, Riot Games planea cambiar los fundamentos de la fase de carriles, para "traer la economía media" de nuevo a la temporada nueve.

Los engendros de los súbditos de cañón en el medio del carril se cambiarán de tres a cuatro olas durante los primeros 15 minutos del juego, con súbditos que se mueven "un poco más lento" al carril. Esto, según Scruffy, reducirá el potencial de despeje y desplazamiento para la posición.

Los cambios son un trabajo en progreso y es posible que nunca vean la luz del día, pero las implicaciones son claras. Riot está interesado en cambiar el ritmo del meta y quiere distribuir el poder en todo el mapa.

Los cambios provocarán que las ondas de súbditos se estrellen en todos los carriles al mismo tiempo, reduciendo teóricamente la sala para recorrer. Los intermedios tendrán la opción de empujar sus carriles a un ritmo más fácil, pero tendrán que considerar sus carriles laterales.

Testing Mid lane 10.13:

-Mid lane spawns a cannon every 3 >>> 4 waves for the first 15 min (after it's normal)

-Mid minions move slightly slower to the lane (reducing clear and roam potential)



Still evaluating these. The goal is to bring mid economy back to s9 level not below.