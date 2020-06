Persona 4 Golden y Persona 3 llegarían a PC muy pronto

Si hay una franquicia de RPG japonés que ha sabido ganarse el corazón del público occidental en los últimos 15 años, ha sido la serie de juegos Persona del estudio Atlus. Los usuarios de consolas PlayStation la conocen muy bien, y ahora es muy posible que los gamers de PC lo hagan también.

Con una tradición de juegos que datan desde el año 1996, esta serie ha cosechado seguidores tanto en su país de origen como al otro lado del mar. Hoy han comenzado a sonar bastante fuerte los rumores de dos juegos pertenecientes a la serie Persona que son muy conocidos por ser los más exitosos, y amigables, al público en general: Persona 3 y Persona 4 Golden.

El rumor viene por parte del usuario Sabi Wabii en su cuenta de Twitter. Este personaje antes ya supo dar en el clavo con algunos rumores, así que su palabra lleva cierto peso cuando de rumores se trata.

El siguiente tuit fue el que alborotó a muchos jugadores al ver por fin la posibilidad de jugar estos títulos sin la necesidad de poseer una consola de Sony:

We’ve confirmed it. A friend got the files.



Persona 4 Golden is coming to PC.