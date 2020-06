Rainbow Six Siege: juégalo gratis durante este fin de semana

Hoy, Ubisoft anuncia que Tom Clancy’s Rainbow Six Siege estará disponible para jugar gratis del 11 al 14 de junio, dependiendo la plataforma. Aquellos interesados en unirse a más de 60 millones de jugadores que conforman su comunidad a través de todas las plataformas, incluyendo acceso inmediato a todos los mapas, modos y 20 Operadores Legacy.

Todos los jugadores que participen en el Fin de Semana Gratuito podrán llevar su progreso, contenido in-game adquirido y continuar jugando ininterrumpidamente si compran el juego.

Los jugadores también se beneficiarán de un descuento de hasta 67% del juego base (disponible únicamente en PC), las ediciones Deluxe, Gold y Ultimate entre el 11 y 14 de junio, dependiendo de la plataforma. Los jugadores también se beneficiarán de un descuento adicional del 20% en PC si lo compran a través de la Ubisoft Store.

Adicional a ello, cualquier jugador que posea Tom Clancy’s The Division 2 y participe en el fin de semana gratuito de junio, desbloqueará un disfraz de 5 piezas de Thermite para su agente en The Division 2.

Los jugadores de The Division 2 que no tengan R6S o que no hayan participado en eventos previos de Fin de Semana Gratuito podrán desbloquear la recompensa mediante Ubisoft Club. También, como una promoción que continúa desde abril, los jugadores de Rainbow Six Siege pueden todavía obtener el set de Ela de The Division 2 al jugar el demo gratuito o el juego completo de The Division 2. Más información sobre el fin de semana gratuito está disponible a través de este enlace.

Acerca de la Operación Steel Wave de Rainbow Six Siege

Ya está disponible en el Test Server la próxima Operación Steel Wave, la cual presenta a un nuevo Atacante y Defensor, Ace y Melusi de Noruega y Sudáfrica respectivamente, además de un gadget secundario para Defensores: la alarma de proximidad. El mapa “Casa” también ha sido completamente rediseñado con un nuevo look, navegación mejorada y flujo.

