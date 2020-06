Nintendo Switch: hoy comienza la Summer Game Sale con grandes descuentos

La tienda digital de Nintendo Switch, la Nintendo eShop, sorprendió a sus usuarios con grandes descuentos desde muy temprano, marcando así el inicio del Summer Game Sale. Esta será una temporada de descuentos que durará hasta el día 16 de junio.

New Super Mario Bros. U Deluxe is $41.99 on US eShop https://t.co/NC30U9ZrFE pic.twitter.com/ufoIRl8PHb — Wario64 (@Wario64) June 9, 2020

En este período más de 80 títulos de la Nintendo eShop estarán hasta con 70% de descuento sobre su precio normal. Estos descuentos no solamente se aplican a juegos ajenos a este fabricante japonés, sino también a juegos propios. Una oportunidad que los conocedores no dejarán pasar por alto.

Descuentos importantes de la Summer Game Sale en la Nintendo eShop de Nintendo Switch

Hacer una lista con todos los juegos que entran en esta oferta por tiempo limitado tomaría mucho tiempo, así que aquí pondremos 25 juegos que están con un buen descuento y que todos deberían probar, veamos:

-AI: The Somnium Files: $19.79 normalmente a $59.99.

-The Alliance Alive HD Remastered: $29.99 normalmente a $49.99.

-Astral Chain: $47.99 normalmente a $59.99.

-Bloodstained: Ritual of the Night: $27.99 normalmente a $39.99.

-Dark Souls Remastered: $29.99 normalmente a $49.99.

-Devil May Cry: $41.99 normalmente a $59.99.

-Digimon Story Cyber Sleuth: Complete Edition: $29.99 normalmente a $49.99.

-Disgaea 1 Complete: $24.99 normalmente a $49.99.

-Disgaea 4 Complete+: $39.99 normalmente a $49.99.

-Dragon Ball Xenoverse 2: $12.49 normalmente a $49.99.

-Dragon Quest IX S: $41.99 normalmente a $59.99.

-Dragon Quest Builders 2: $14.99 normalmente a $49.99.

-God Eater 3: $23.99 normalmente a $59.99.

-Kirby Star Allies: $41.99 normalmente a $59.99.

-Lapis x Labyrinth: $14.99 normalmente a $29.99.

-Mario Tennis Aces: $41.99 normalmente a $59.99.

-My Hero One’s Justice 2: $39.59 normalmente a $59.99.

-Ni no Kuni: Wrath of the White Witch: $19.99 normalmente a $49.99.

-Omega Labyrinth Life: $39.59 normalmente a $59.99.

-Prison Princess: $13.99 normalmente a $19.99.

-Senran Kagura: Peach Ball: $19.99 normalmente a $39.99.

-Sword Art Online: Fatal Bullet Complete Edition: $19.79 normalmente a $59.99.

-Sword Art Online: Hollow Realization Deluxe Edition: $14.99 normalmente a $49.99.

-Taiko no Tatsujin: Drum ‘n’ Fun!: $14.99 normalmente a $49.99.

-The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition: $41.99 normalmente a $59.99.

Variedad es lo que podrán encontrar en estas ofertas de la Nintendo eShop. Recuerden que estos descuentos serán aplicables hasta el día martes 16 de junio. Buena suerte.

