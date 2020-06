Call of Duty: Modern Warfare: Temporada 4 llegará en la madrugada

Luego de una semana y dos días del anuncio de la postergación indefinida de la Temporada 4 de Call of Duty: Modern Warfare, el equipo de Infinity Ward ha revelado la fecha y la hora exacta para la llegada de la nueva Temporada para este first-person shooter.

Intel Incoming on Season Four.



New #ModernWarfare and #Warzone content is live tonight, June 10th @ 11PM PDT! — Infinity Ward (@InfinityWard) June 10, 2020

Si bien el anuncio no fue dado a través de la cuenta oficial de Call of Duty, como suele ser la costumbre, el hecho que los desarrolladores mismos hayan revelado esta información es igual de válido.

¿Cuándo llegará la Temporada 4 de Call of Duty: Modern Warfare?

La fecha indicada en el tuit de Infinity Ward es el día 10 de junio, es decir, hoy. Sin embargo, la hora es el principal diferencial de este anuncio. El tiempo ofrecido en el anuncio es en Tiempo del Pacífico.

Por lo tanto, en nuestra región la llegada de la nueva temporada sería durante la madrugada del jueves 11. De acuerdo a tu país de residencia el horario sería el siguiente:

- Perú, Ecuador, Colombia, Panamá y México: 01:00 a.m.

- Bolivia, Venezuela, Paraguay y Chile: 02:00 a.m.

- Argentina y Uruguay: 03:00 a.m.

Por el momento no tenemos datos concretos con respecto al peso de la actualización, pero este juego se ha caracterizado por tener descargas bastante robustas.

¿Qué podemos esperar de la Temporada Cuatro de Call of Duty: Modern Warfare?

Un detalle que no pasó desapercibido para los veteranos de Call of Duty, es el que se aprecia en las letras que sirven para darle color a las palabras "Season Four" en la imagen promocional.



Foto: Activision

Se ve claramente partes de un mapa que se le identifica fácilmente como "Scrapyard". Este mapa lo vimos por primera vez en Call of Duty: Modern Warfare 2 a finales del año 2009. Es bastante probable que llegue en una actualización y reciba un cambio para que encaje con el resto de mapas actuales del modo multijugador.

Por otro lado se sabe que el Capitán Price no llegará solo, ya que se le ve acompañado por Kyle "Gaz" Garrick, uno de los personajes jugables de la campaña.



Foto: Twitter @ModernWarzone

Es justamente a él a quien se le ve sosteniendo una de las dos armas nuevas que llegarán al juego: una variante de la sub ametralladora Vector. Mientras que Price parece sostener un rifle de asalto Galil.



Foto: Twitter @ModernWarzone

Así que ya lo saben, la Temporada Cuatro de Call of Duty: Modern Warfare y Warzone llega este jueves en la madrugada y lo más probable es que sea Price quien nos dé la bienvenida al campo de batalla. "Bravo-six going dark".

