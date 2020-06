Call of Duty: Modern Warfare: parche de la Temporada 4 será "grande"

Un temor que los jugadores de Call of Duty: Modern Warfare y Warzone, en cualquier plataforma, comparten está relacionado al peso de las actualizaciones. Estas vienen en distintos tamaños pero pueden malograrle la noche al jugador que quiere jugar luego de un día de arduo trabajo.



Foto: Activision

Para muestra recordemos el caso del update del 18 de mayo. Esta descarga fue de unos tremendos 30GB en Xbox One y, con tanta gente usando internet desde su casa en este tiempo, resulta en una molestia mayúscula para el jugador de turno.

Pero suficiente del pasado, concentrémonos ahora en el inevitable futuro que se viene con una nueva Temporada 4 trayendo su respectivo parche de actualización bajo el brazo.

La gerenta de comunicaciones de Infinity Ward, Ashton Williams, nos adelantó en un tuit que el peso de la actualización de la Temporada 4 de Call of Duty: Modern Warfare y Warzone será "grande".

The Season 4 download is going to be large. In order to reduce the overall disc space that MW and WZ take up, we're compressing a bunch of assets. Once installed, the S4 launch will only take up an additional 4GB on consoles for all of the new content.