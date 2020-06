The Last of Us Part II estrena su tráiler de lanzamiento

The Last of Us Part II está cada vez más cerca de su fecha de lanzamiento. Este ambicioso juego, creado por Naughty Dog, es la secuela del aclamado juego con el que PlayStation cerraba la anterior generación de consolas en el ahora lejano 2013.

Desde su revelación en el año 2016, los fans de este juego han esperado ansiosamente su llegada. Parece mentira que, luego de casi cuatro años, la espera llegará a su fin la próxima semana.

Como antesala a su salida, PlayStation ha preparado un nuevo tráiler. Este tiene como característica ser muy breve, pero muy intenso. El tono que se se maneja es bastante ominoso, lo suficiente como para dejar en claro lo resuelta que está Ellie para hacer pagar a quienes antagonizaron con ella.

Aquí podemos verlo a continuación:

¿Qué podemos esperar de The Last of Us Part II?

Aún hay mucho misterio sobre el juego, pero sabemos que tendrá lugar cinco años después de la primera entrega y seguirá los acontecimientos de la primera parte de la historia, aunque en esta ocasión con más importancia al futuro de Ellie que el de Joel.

Según el último tráiler del juego, muestra a Ellie, ahora con 19 años, siendo la protagonista y no Joel, que ya tiene 50 años, viviendo en la comunidad de refugio seguro en el condado de Jackson, Wyoming, a la que llegaron al final de la primera entrega.



Asimismo, aseguran que esta secuela de The Last of Us, dará vida a los mortíferos personajes y un mundo del juego, más realista y detallado que nunca, ya que los nuevos y mejorados sistemas de juego marcarán la diferencia entre la vida y la muerte en el viaje de Ellie.

Además, una amplia variedad de armas, objetos que fabricar, habilidades y mejoras que permitirán personalizar las capacidades de Ellie en función de tu estilo de juego.



The Last of Us Part II llegará a tiendas de todo el mundo desde el día 19 de junio en exclusiva para PlayStation 4. Nosotros ya lo estamos jugando, así que no te pierdas nuestra reseña que estará lista para el día 12 de junio.

