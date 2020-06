Call of Duty: Modern Warfare: esto es lo nuevo de la Temporada 4

Call of Duty: Modern Warfare estrena hoy su Temporada Tres. Esta llegará en la forma de la versión 1.22 del juego y ya está disponible para ser descargado en PlayStation 4, Xbox One y también en PC a través de Battle.net, el launcher oficial de Activision Blizzard.

Este paquete de actualización te supondrá una descarga de aproximadamente 32.5GB en PS4, 44.3GB en Xbox One y 45GB en PC. A continuación veremos todas novedades de la Temporada Cuatro y como afectarán a Call of Duty: Modern Warfare y a Call of Duty: Warzone.



Call of Duty: Modern Warfare características de la Temporada Cuatro

-Nuevo mapa Multiplayer: Scrapyard de Modern Warfare 2 vuelve.

-Nuevo mapa de Gunfight: Trench.

-Nuevo mapa de Ground War: Barakett Promenade.

-Nuevo Battle Pass: el capitán Price como nuevo operador.

-Skin recompensa de nivel 100: Price con visor nocturno.

-Nuevos modos que llegarán durante la temporada: One in the Chamber, Team Defender y All or Nothing.

-Nuevo sub-fusil: Fennec.

-Nuevo rifle de asalto: CR-56 AMAX.

Call of Duty: Warzone características de la Temporada Cuatro

-Fire Sale: esta característica ofrecerá descuentos de hasta el 80% en la buying station o dará un item gratis. Si el efectivo del equipo es bajo, los aliados caídos pueden regresar gratis.

-Jailbreak: en esta mecánica todos los jugadores que fueron eliminados tienen una segunda oportunidad y vuelven a la partida. Este efecto entra en funciones sin importar si ya pasaron por el Gulag.

-Supply Chopper: este evento desplegará helicópteros que contienen equipamiento de alta rareza. Estos helicópteros estarán dando vuelta por todo el mapa.

-Contraband Contract: en cualquier momento que un contrato sea completado está la posibilidad de que un Contrato de Contrabando aparezca en forma de un maletín. Al tomarlo puedes llevarlo al helicóptero en la zona de extracción para desbloquear blueprints de armas para tí y tus aliados.

Nuevo modo de tiempo limitado: Warzone 50 contra 50.

Nuevos modos que llegarán en el paso de la temporada: Juggernaut Royale y Realism Warzone.



Como verán, Activision se ha puesto las pilas y tendremos una buena cantidad de contenido disponible a partir de hoy y mucho más por llegar durante el paso de esta Temporada Cuatro en Call of Duty: Modern Warfare y también en Warzone. Nos vemos en el campo de batalla.

