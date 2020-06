¿Dos juegos gratis de Epic Games Store esta semana?

La semana pasada, los rumores en Internet señalaban que el juego gratuito era Ark Survival Evolved, pero fue reemplazado, aparentemente en el último minuto, por Overcooked. (Puede descargar esto ahora mismo en Epic Games Store).

Pero eso no significa que la supervivencia prehistórica de ciencia ficción de Ark: Survival Evolved no esté en camino. La filtración de un usuario en Reddit que apunta a Ark: Survival Evolved ha sido correcta en todos los demás casos, por lo que el juego gratuito de esta semana debería ser Ark.

La semana pasada, los desarrolladores de Ark Survival Evolved retrasaron su evento de celebración en el juego y eso pudo haber sido un factor en el juego por la cual no llegó a Epic Games Store la semana pasada.

Pero eso no es todo, pues parece que hoy los jugadores no tendrán un juego gratis, sino dos. Una vez más, parecería que un anuncio en Facebook ha confirmado que Ark: Survival Evolved es el próximo gran obsequio. Sin embargo, no es el único juego que puedes agarrar por nada.

Según algunas fuentes, a Ark Survival Evolved se le uniría el lanzamiento de Samurai Shodown NeoGeo Collection, que sería igualmente gratis en la tienda de Epic Games durante su primera semana.

Mejor aún, esta colección contiene las seis iteraciones NeoGeo de la clásica serie de lucha SNK. Si eso no fuera lo suficientemente especial, los jugadores también obtienen Samurai Shodown V Perfect, un juego que no se lanzó durante 15 años pero que ahora está disponible como parte de esta colección de NeoGeo.

Puedes echar un vistazo más de cerca a la Colección Samurai Shodown NeoGeo Collection, justo en el siguiente trailer. Si alguna vez hubo un día para arrancar la computadora portátil o PC de su casa y obtener algunos juegos gratis, ¡es hoy!

¿A qué hora podré podré descargar Ark Survival Evolved?

Suponiendo que veamos a Epic actualizar su tienda al mismo tiempo que en las semanas anteriores, podemos tener una idea de cuándo veremos llegar el juego. GTA V, Borderlands, Civilization VI, Borderlands y Overcooked se pusieron en marcha a las 10am hora peruana. Así que imaginamos que será a la misma hora.

Cabe señalar que en las semanas anteriores, la Tienda de juegos Epic se ha desconectado o ha tenido problemas con el servidor cuando los juegos se intercambian, así que es posible que desee tener eso en cuenta al hacer sus planes si quiere jugar Ark el día de hoy.

También debe tener en cuenta que los servidores de los juegos individuales se han visto muy afectados cuando se ponen en marcha en Epic Games Store, por lo que Ark: Survival Evolved puede tener algunos inconvenientes una vez que la promoción se active.

¿Qué es ARK: Survival Evolved?

Ark: Survival Evolved se vende a sí mismo como un juego de supervivencia en primera persona, que incluye elementos de épocas prehistóricas (dinosaurios), así como elementos futuristas de ciencia ficción.

"Varados en las costas de una isla misteriosa, debes aprender a sobrevivir", dice una propaganda del juego. "Usa tu astucia para matar o domar a las criaturas primitivas que deambulan por la tierra, y encuentra a otros jugadores para sobrevivir, dominar ... ¡y escapar!"

El juego también tiene una base de fanáticos bastante dedicada en PC, PS4 y Xbox One, por lo que si disfrutas del título estarás en buena compañía y tendrás muchos jugadores en una comunidad de apoyo para cooperar.

Para más noticias del mundo de los esports como Dota 2, CSGO, LoL y otros videojuegos síguenos por nuestras redes sociales de Líbero Esports en Facebook e Instagram.

¡No te olvides de mirar el resumen de las noticias con el programa "Courier Informativo" a las 18:00 horas Perú por nuestras pantallas en YouTube y Facebook!