Call of Duty: Mobile Temporada 7 ya se encuentra disponible [TRAILER]

Call of Duty: Mobile Season 7 comienza a implementarse en todo el mundo luego de un retraso de una semana. La actualización se compartió en la página Reddit del juego FPS junto con la noticia de que Call of Duty: Mobile Season 7 Battle Pass se lanzará el 12 de junio de 2020.

Supongo que eso es para darles a todos la oportunidad de descargar la actualización primero, que viene en alrededor de 2.3GB y probar que no haya nada raro como errores que podrian sucederse.

Entre las nuevas características hay un nuevo modo de juego llamado Zomb-er, Attack of the Undead. La forma en que funciona es simple: todo el mundo comienza como un sobreviviente, aparte de una persona que, como lo adivinó, es un no muerto.

Si mueres, también te convertirás en un no muerto y podrás revivir una cantidad ilimitada de veces. Puedes jugar el nuevo modo en los mapas de Túnez, Standoff, Summit, Raid y Crash.

La actualización de Call of Duty: Mobile Season 7 también incluye siete zonas nuevas para el mapa de Battle Royale, una nueva clase BR y un nuevo tanque. También hay nuevos personajes, junto con un nuevo modo de entrenamiento para que practiques tu puntería.

Activision inicialmente tomó la decisión de retrasar el inicio de la nueva temporada de Call of Duty: Mobile para una fecha posterior después de las protestas en Estados Unidos. La temporada 7 debía comenzar el 4 de junio, pero se retrasó hasta hoy.

El editor en su momento recurrió a Twitter para revelar la noticia del retraso, explicando que en ese entonces "no era el momento" y que quienes "defienden la igualdad, la justicia y la oportunidad" merecen ser escuchados.

El Pase de Batalla de la Temporada 7 de Call of Duty: Mobile estará disponible a partir del 12 de junio, seguramente para revisar que todo corra bien hoy. La temporada estará corriendo hasta los primeros días del próximo mes, por lo que tienes bastante tiempo para disfrutar del juego.

PUEDES VER: Call of Duty: Modern Warfare: esto es lo nuevo de la Temporada 4

Para más noticias del mundo de los esports como Dota 2, CSGO, LoL y otros videojuegos síguenos por nuestras redes sociales de Líbero Esports en Facebook e Instagram.

¡No te olvides de mirar el resumen de las noticias con el programa "Courier Informativo" a las 18:00 horas Perú por nuestras pantallas en YouTube y Facebook!