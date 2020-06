Grand Theft Auto V, confirmado para PS5 y contará con considerables mejoras para el 2021 [VIDEO]

Durante su presentación en la Play Station 5, Sony confirmó un tercer lanzamiento de Grand Theft Auto V para el 2021. Esta contará con mejores gráficos y apunta a ser una de las más vendidas para el año entrante.

La compañía desarrolladora de videojuegos Rockstar Games vuelve a apostar por el GTA V, pero necesita un poco más de tiempo para finiquitar detalles. Por tal motivo, no estará disponible para esta Nochebuena.

Este jueves, Sony presentó los videojuegos que estarán disponibles para el 2021 y el primero en mostrar ante la sociedad fue el Grand Theft Auto V. Es uno de los pocos juegos que verá la luz por tercera vez en toda su historia.

Sony no dio mayores detalles del videojuego, pero lo que se sabe es que esta no estará disponible para fines de año. Lo que sí es confirmado es que los que tengan el juego en PS4 y cuentan con la suscripción PS Plus, automáticamente recibirán un millón de dólares para GTA Online.

Así como Sony confirmó el lanzamiento de GTA V, también dio a conocer el Spiderman-Man: Miles Morales. Otro juego que también llama mucho la atención y cuenta con un gran nicho es Gran Turismo 7.