Spider-Man: Miles Morales sí será un juego aparte, no una expansión

La presentación de PlayStation 5 tuvo a una gran parte del público gamer atento y expectante a los títulos que estarán presentes en la nueva consola de Sony. Spider-Man: Miles Morales fue uno ellos, sin embargo muchos rumores en cuanto a su lugar en la historia del trepamuros de Marvel comenzaron a aparecer.

Fue Simon Rutter, vicepresidente ejecutivo de negocios para Sony Interactive Entertainment en Europa, quien se encargó de poner su granito de arena en esta confusión declarando al diario británico The Telegraph en una entrevista para su edición web.



Foto: The Guardian

Si bien las palabras de Rutter podrían indicar que Spider-Man: Miles Morales será más semejante a un "remaster con DLC" del juego que vimos en 2018, el equipo de Insomniac Games se encargó de despejar las dudas al respecto en su cuenta de Twitter:

Marvel's Spider-Man: Miles Morales is the next adventure in the Marvel's Spider-Man universe. We will reveal more about this standalone game at a future date. #MilesMoralesPS5 pic.twitter.com/GOTAvNhUaF