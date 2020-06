PlayStation 5: calma, el precio de la consola aún no ha sido revelado

PlayStation 5 fue revelado por todo lo alto durante una presentación que duró poco más de una hora. La nueva joya de la corona de Sony trae varios adelantos de vanguardia en tecnología, al igual que la futura Xbox Series X, bajo su particular carcasa. Esto obviamente significa que vendrá con un precio que solo algunos podrán pagar.

Justamente es ese precio el que sigue siendo un misterio. Muchos espectadores esperaban ver esos tres dígitos grandes acompañados del clásico ".99" , de menor tamaño, al lado de la consola. Esto simplemente nunca llegó y las conjeturas acerca del precio comenzaron a aparecer por todos lados.

Especulaciones y más especulaciones del precio de PlayStation 5

Algunas personas notaron que en Amazon del Reino Unido ya aparecía listada la quinta consola de sobre mesa de Sony. Este artículo fue descubierto un día anterior a la revelación oficial, muchos usuarios desestimaron su veracidad rápidamente ya que se trataba de un "placeholder" (esto lo explicaremos más adelante).



Foto: captura AmazonUK

Sin embargo, las alarmas sonaron en muchas webs especializadas cuando Wario64, un usuario de Twitter dedicado a compartir las mejores ofertas en videojuegos, hizo un tuit conteniendo una captura con un enlace de PlayAsia listando a PlayStation 5 y su supuesto precio final.

Prácticamente eran 700 dólares americanos lo que pedía esta página por la flamante nueva consola de Sony y sin contar los gastos de envío. Quejas, burlas y hasta precupación fueron la constante en el tono de los comentarios reaccionando al precio elevado de PlayStation 5.

La calma no llegaría sino hasta mucho después. Específicamente cuando otros usuarios notaron que la versión de PS5 designada para juegos en formato digital tiene asignado el mismo precio. ¿Menos componentes y el mismo precio? ¿Acaso la edición sin ranura de discos tiene algo extra que la otra no? ¿Qué sucede?

Precios "Placeholder", una práctica que siempre causa revuelo

Una práctica, más vista en el mundo de los artículos de tecnología, es ponerle un precio de referencia como "espacio reservado" (también llamados "placeholder") a algunos items que por el momento no cuentan con precio oficial. Incluso hay artículos sin foto (o que simplemente no existen) listados como "espacio reservado" y un precio referencial, tal y como vimos en el ejemplo de Amazon del Reino Unido líneas arriba.

Normalmente las webs de ventas suelen poner un precio elevado para desalentar a un potencial comprador. Ya cuando el producto en cuestión entra en stock, luego de toda logística respectiva del caso, el precio se corrige a uno que va acorde a la realidad.

Es más, ahora el apartado de PlayStation 5 en PlayAsia ya no indica precio alguno en ninguna de sus dos versiones:



Foto: captura PlayAsia

En resumen: hasta que Sony no se pronuncie a través de sus canales oficiales de comunicación, el precio de PlayStation 5 seguirá siendo un misterio. Eso sí, esperemos que no cueste "un ojo de la cara" y así evitar situaciones de endeudamiento. Es decir, ese remake de Demon's Souls no se va a jugar solo.

Para más noticias del mundo de los esports como Dota 2, CSGO, LoL y otros videojuegos síguenos por nuestras redes sociales de Líbero Esports en Facebook e Instagram.

¡No te olvides de mirar el resumen de las noticias con el programa "Courier Informativo" a las 18:00 horas Perú por nuestras pantallas en YouTube y Facebook!