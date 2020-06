Fortnite: hora y día del evento "El Dispositivo"

Fortnite le dirá "adiós" a su Temporada 2 la semana que viene. Luego de haber sido extendida hasta en dos ocasiones, el equipo de Epic Games ya se siente en plena capacidad para abrirle el telón a su Temporada 3.

Fiel a su estilo, el battle royale de Epic Games tendrá un evento que involucrará a todos los presentes en la isla. Este evento lleva el nombre de "El Dispositivo" y todo indica que, pare sorpresa de nadie, Midas está detrás de esto.

El evento tomará lugar en la isla de Fortnite el día lunes 15 de junio. A diferencia de los eventos de "Fiesta Campal", no habrá un playlist específico para este evento. Los desarrolladores de este battle royale, Epic Games, han recomendado que los jugadores entren a la isla por lo menos con media hora de anticipación al inicio del evento.

Esto ha llamado la atención de muchos jugadores porque hasta en los eventos de "Fiesta Campal" el acceso no pedía tiempo alguno antes de su inicio. Hablando de ello, veamos los horarios de "El Dispositivo" para los países de nuestra región:

-Perú, Ecuador, Colombia, Panamá y México: 13:00hrs.

-Bolivia, Venezuela, Paraguay y Chile: 14:00hrs.

-Argentina y Uruguay: 15:00hrs.

Por el momento ningún dataminer ha podido dar con el contenido de este evento de clausura de la Temporada 2. Todos esperan que, tras tanto tiempo de espera, la actual temporada acabe por todo lo alto.

Nadie ha podido afirmar con certeza lo que sucederá, pero tal parece que su efecto se verá en el mapa de la isla. Recordemos que en la PlayStation Store se filtró el ícono de la Temporada 3. Esta nos permitía ver al conocido bus de batalla sobrevolando un área llena de agua.

Playstation leaked the new Icon for the New Fortnite Season ! pic.twitter.com/Z7PBBgnkyD